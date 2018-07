Czech Bowl: pro Panthers nejde o rutinu, Steelers ukážou srdce

Na osmý titul v řadě útočí tým Prague Black Panthers. Pokaždé byl u toho wide receiver Jan Štiegler, pouze v roce 2016 kvůli zranění nehrál.



„Ale Czech Bowl nebereme jako samozřejmost,“ říká jedna z opor útoku pražského celku.

Takže se neobjevil ani náznak přesycenosti úspěchy?

Pořád chceme vyhrát každý zápas. I když hrajeme osmý Czech Bowl v řadě a dalo by se říct, že pro některé z nás by to mohla být rutina, rozhodně to tak není. Americký fotbal je tak specifický, každý může porazit každého. V Americe, kde se hraje profesionální fotbal v neděli, říkají ‚any given sunday‘. Znamená to, že jakékoliv predikce neznamenají nic, že opravdu každý může porazit každého. V historii se to stalo nejednou a my podle toho k tomu přistupujeme. Navíc to bereme jako vyvrcholení roční přípravy. Je to prostě ultimátní cíl, za kterým si jdeme.

Jak zdolat obranu ostravských Steelers? Máte recept? Můžete něco prozradit?

Ostrava má skvělou obranu, ale my taky máme výborné hráče a věříme ve schéma, které přinesl kouč Levy. Věříme i ve schopnosti, které máme. A máme i skvělého quarterbacka Honzu Dundáčka, který je několikanásobným hráčem roku. Je to asi nejlepší český hráč amerického fotbalu, můžeme se o něj opřít. K tomu máme vynikající běhovou hru, která těží z práce ofenzivní lajny, a i my receiveři zažíváme docela dobrou sezonu. S Honzou na postu quarterbacka hrajeme už třetí sezonu, jsme sehraní.

Přijedete do Ostravy až v sobotu, nebo budete cestovat den předem?

Vypadá to, že pojedeme už v pátek, přespíme v Ostravě, všechny týmové mítinky budeme mít v sobotu, abychom se mohli soustředit před zápasem. Sice pojedeme vlakem, ale pořád jsou to tři hodiny cesty někam, takže upřednostníme cestu v pátek, abychom v sobotu měli v hlavě jen zápas.