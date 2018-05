Olomoucko má jisté play-off, pomohly Fullerovy body a doskok

„Hodně se nám ulevilo. Dopředu jsem byl přesvědčený, že naši soupeři v boji o šestku v těžkých zápasech prohrají. Současně jsem si uvědomoval, že nejtěžší bude zvládnout náš zápas. Hráči byli pod velkým tlakem. Z tohoto pohledu to bylo jednoznačně nejtěžší utkání sezony,“ vydechl si trenér Olomoucka Predrag Benáček.



Zápasy závěrečného kola měly shodný začátek. Na začátku poslední čtvrtiny už bylo dávno rozhodnuto o porážce Kolína s Pardubicemi, kolem 35. minuty padly naděje Ústí v Opavě. Olomoucko ale ve stejném čase řešilo vlastní problémy, protože bezstarostně hrající Brno ztrácelo pouhé čtyři body a rvalo se o překvapivý úspěch.

„V koncovce nám hodně pomohl ofenzivní výkon Fullera. Nebál se jít do zakončení a střely obvykle proměnil. V obraně navíc odehrál kvalitní minuty Sehnal. Ubránil Barryho, který nám dlouho dělal problémy,“ ocenil Benáček.

Jan Močnik (vpravo) z Olomoucka najíždí kolem Jana Koziny z Brna. J. C. Fuller (vlevo) z Olomoucka zakončuje kolem Jana Tomance z Brna.

Největší personou Olomoucka byl J. C. Fuller. Americké křídlo dalo v zápase třicet bodů, dvanáct z nich si schovalo do poslední čtvrtiny. Možná klíčová byla trojka s faulem na začátku poslední periody. Po těchto čtyřech bodech domácí otočili průběžné skóre na 72:70 a nakopli se do závěrečných minut.

„Hlavně v prvním poločase jsme nebyli v dobré pohodě. Nedokázali jsme se sladit. Ale dalo se to očekávat, tlak byl velký, každý věděl, o co v utkání jde. Po pauze to už bylo lepší,“ popisoval Fuller. „Za body musím poděkovat spoluhráčům. Čistili mi prostor, podávali míče do dobrých pozic,“ chválil tým střelecký lídr.

Brno drželo krok v ofenzivě, pod vlastním košem ale mělo problémy s organizací hry. Toho domácí využili a získali devatenáct útočných doskoků, díky nimž měli k dispozici více střel.

Predrag Benáček, trenér Olomoucka, během time-outu

„Olomoucko bylo aktivní v útoku a to se jim vyplatilo. Celkově z pole domácí vystřelili přes sedmdesát pokusů. K řadě se dostal právě po útočném doskoku. Body z opakovaných pokusů nás srazily. Náš tým měl k dispozici téměř o dvacet pokusů méně, rozdíl byl patrný,“ vypozoroval brněnský basketbalista Radek Pumprla.

Podle Benáčka byla agresivita na doskoku klíčová a přinesla úspěch. „Tým bojoval, ač se dlouho trápil. Hráči těžkou situaci zvládli. Zaslouží si volný víkend.“