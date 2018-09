Bitva mistrů. Zamotá Lacko boj o evropský titul v závodech tahačů?

„Ještě se jako mistr Evropy necítím. Tedy jako čtyřnásobný ano, ale jako letošní zatím rozhodně ne,“ citovala ČTK Hahna.

Německý pilot kamionu Iveco má k dobru už 57 bodů, to vypadá jako pohodový náskok. Však i sám Lacko po posledním podniku na Slovakiaringu zvěstoval: „Na 1. místo už asi nemáme šanci. Teoreticky to jde, ale je to spíše pohádka. Vidíme, jak jede Jochenovi auto. Myslím, že budeme bojovat o druhé třetí.“

O deset bodů za Lackem číhá Maďar Kiss, dalších devět bodů je zpátky Španěl Albacete. „Na prvních čtyřech místech jsou čtyři mistři Evropy, kteří získali dohromady deset titulů. To asi něco vypovídá o kvalitě letošního ročníku. Stát se může všechno, hlavně musím mít sám ze sebe dobrý pocit,“ prohlásil před domácím bojem Lacko.

Pro Buggyru je závod na trati pod hradem Hněvín nejprestižnějším v celém seriálu. „Buggyra ani Adam už nemusí nikomu nic dokazovat. Nezávodíme proto, abychom skončili druzí nebo třetí. Nicméně sport je o vítězích a poražených,“ řekl týmový manažer Jan Kalivoda. „Most bereme jako příležitost poděkovat sponzorům a partnerům, a pokud udělá Adam body, nejlépe maximálních 60, bude radost o to větší.“

Lacka zbrzdila před sezonou operace břicha. Stále je v rekonvalescenci, přesto si sedl za volant. A během letní pauzy začal alespoň zlehka běhat a posilovat horní část těla. „I když je o mně známo, že nejraději závodím, přestávka přišla vhod. Rána mě sice pořád limituje, na plavání to moc není, ale i lehké cvičení probudí endorfiny,“ tvrdí. Poprvé od sezony 2010 se v Mostě představí český pilot v roli obhájce titulu, Lackův předchůdce David Vršecký je teď šéfkonstruktérem.

Právě Vršecký chtěl na domácím okruhu vyzkoušet nový speciál, který chystá pro Lacka na další sezonu, ale ještě není připraven. Publikum tak uvidí nováčka v barvách Buggyry Olyho Janese, který na Slovakiaringu prvně v sezoně bodoval.

Každý den se jedou dva závody, dnes ve 14:40 a 17:15, zítra ve 13:35 a 16:45. Jednodenní lístek vyjde na 490 korun, dětský je zdarma nebo za 90 korun. Závodí i octavie, renaulty a vozy KIA, v doprovodném programu diváci uvidí výstavu víc než stovky kamionů či leteckou akrobatickou show Petra Kopfsteina, účastníka mistrovství světa.