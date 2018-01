Fantazie v Ruhpoldingu. Moravec druhý, další dva Češi v desítce

SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo) Muži - vytrvalostní závod (20 km) 1. M. Fourcade (Fr.) 44:27,9 (1 tr. minuta), 2. Moravec (ČR) -1:01,0 (0), 3. J. Bö (Nor.) -1:06,3 (1), 4. Rees (Něm.) -1:19,1 (0), 5. Krčmář (ČR) -1:36,6 (0), 6. Landertinger -2:21,9 (1), 7. Eder (oba Rak.) -2:23,8 (1), 8. Šlesingr (ČR) -2:26,5 (1), 9. Hofer (It.) -3:00,3 (2), 10. Anev (Bulh.) 3:02,3 (1), ...67. Hošek -5:32,1 (2), 71. Václavík (oba ČR) -6:03,0 (4). Konečné pořadí vytrvalostních závodů (po 2 závodech): 1. J. Bö a M. Fourcade oba 108, 3. Fillon Maillet (Fr.) 75, 4. Hofer 70, 5. Moravec 65, 6. Rastorgujevs (Lot.) 60, ...11. Šlesingr 49, 16. Krčmář 40. Průběžné pořadí SP (po 11 z 22 závodů): 1. M. Fourcade 612, 2. J. Bö 562, 3. Fak (Slovin.) 399, 4. Hofer 319, 5. Šipulin (Rus.) 311, 6. T. Bö (Nor.) 309, ...22. Krčmář 165, 24. Moravec 153, 47. Šlesingr 57, 69. Soukup 16, 74. Krupčík (oba ČR) 9.