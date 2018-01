Poprvé v desítce. Češi dojeli ve štafetě osmí, výhru slaví Norové

V úvodní předvánoční štafetě sezony v rakouském Hochfilzenu si Češi připsali nejhorší výsledek v historii, když skončili osmnáctí po pěti trestných kolech. Minulou neděli v Oberhofu ani nedojeli do cíle poté, co je v závěrečném kole dojeli o jeden okruh Švédové.

Třetí závod reprezentačních kvartet byl úplně jiný.

ON-LINE Štafetu mužů jsme sledovali podrobně

I kvůli podmínkám, které v Ruhpoldingu panovaly. Téměř žádný vítr, žádná mlha, místo toho dva stupně nad nulou a slunečno.

Toho nevyužili ani Ondřej Hošek, ani Michal Krčmář. Oba biatlonisté museli ve svém úseku třikrát dobíjet a Češi v polovině závodu na 18. místě ztráceli přes minutu a půl.

Druhá polovina byla o tolik lepší.

Michal Šlesingr vytáhl české kvarteto do elitní desítky, ve kterém už ho Ondřej Moravec udržel. Češi tak slaví nejlepší umístění v sezoně – osmé místo.

O vítězství ve štafetě se rozhodlo až v závěrečném úseku.

Do něj spolu vjížděly štafety Norska, Francie a Itálie, ale opravdu jen vjížděly. Hned za stadionem totiž na lyžích Italovi Chenalovi i Francouzovi Guigonnatovi cukl Johannes Thingnes Bö, který pak navíc zvládl bezchybně i střelbu vleže.

Bylo jasné, že jen kolaps druhého muže aktuálního pořadí Světového poháru může Nory o druhý triumf v sezony připravit.

Ale ten nepřišel.

S VLAJKOU ZA DALŠÍM TRIUMFEM. Johannes Thingnes Bö projíždí cílem štafety v Ruhpoldingu na prvním místě.

Bö sice musel dva terče sklopit nadvakrát, ale i to mu bohatě k udržení prvního místa stačilo. Na druhém místě doběhli Francouzi, třetí skončili Rusové.



Bídný start a Šlesingrův posun o 10 míst

Až z šesté řady s šestnáctkou na zádech vyrazil do závodu nejmenší biatlonista ve Světovém poháru – Ondřej Hošek.

Nováček českého týmu se v úvodním běžeckém kole držel na začátku druhé desítky, a když pak zvládl úvodní položku s jedním dobitím, vyjížděl ze střelnice na 14. místě se ztrátou dvanácti vteřin.

Během druhého kola se znovu sunul vzhůru a zůstával součástí vedoucí skupiny. Při střelbě vestoje ale musel dvakrát dobíjet a Češi se propadli na 19. příčku, na které ztráceli 47 vteřin.

V čele závodu zůstávaly s malým odstupem tři štafety – německá, norská a také slovenská.

Na druhém úseku měla česká štafeta svého obvyklého finišmena Michala Krčmáře. Český biatlonista potvrdil zlepšující se formu ve středečním vytrvalostním závodu, ve kterém dojel pátý.

Nyní měl před sebou náročný úkol – co nejvíc smazat ztrátu na vedoucí štafety z prvního úseku.

Příliš se mu to ale nepovedlo. Šestadvacetiletý biatlonista ztrácel v běhu, navíc pak musel vleže třikrát dobíjet a i přesto, že pak zvládl čistě stojku, Češi dál zůstávali na chvostu druhé desítky, navíc ztráceli už více než minutu a půl.

Dál jeli vepředu Norové, které v čele držel Tarjei Bö, pak také Italové a Rakušani. S 26vteřinovým odstupem jeli Slováci, Rusové a Němci, které ale naháněl Martin Fourcade.

Do druhé poloviny závodu vstoupilo české kvarteto s vracejícím se Michalem Šlesingrem.

A vstoupilo do něj skvěle.

Český biatlonista zvládl úvodní položku vleže bezchybně za 26 vteřin a posunul české kvarteto na 11. příčku. A přestože pak dvakrát vestoje dobíjel, předával na osmém místě.

Závěrečný úsek měl tentokrát pod palcem Ondřej Moravec.

Druhý muž středečního vytrvalostního závodu hned při úvodní střelbě potvrdil, v jak skvělé formě se aktuálně nachází – pět přesných ran zvládl za 27 vteřin a odjížděl na sedmém místě.

To nakonec neudržel. V střeleckém souboji na stojce totiž prohrál se Švédem Lindströmem a do cíle českou štafetu dovezl dvě minuty poté, co Norové mohli začít slavit.