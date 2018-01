V mlze vládly Francouzky. České biatlonistky po chybách dojely deváté

V cíli si členky české štafety nemohly nic vyčítat. Eva Puskarčíková, Jessica Jislová, Markéta Davidová i finišmanka Veronika Vítková na svých úsecích odvracely hrozbu trestného kola. Jislová dokonce na trestný ovál zamířit musela.

Štafeta žen Závod jsme sledovali v podrobné on-line reportáži.

„Dobíjení bylo mraky,“ prohodil v rozhovoru pro Českou televizi trenér biatlonistek Zdeněk Vítek.

„Dobitých položek na osm ran nás stálo umístění vepředu. Každá chyba byla zdržení. Když se do toho opře vítr, musíte počkat a vteřinky běží,“ doplnil Vítek. I proto Češky, které měly v Oberhofu bilanci 1 trestné kolo + 18 dobíjení, nenavázaly na šestou příčku z prosincového závodu v Hochfilzenu.

Největší změnou oproti předchozím štafetám ve Světovém poháru byl triumf Francouzek, které ukončily dominanci německých biatlonistek.

Francouzské biatlonistky (zprava) Anais Bescondová, Anaïs Chevalierová, Célia Aymonierová, Justine Braisazová slaví triumf ve štafetě v Oberhofu.

Češky na čele. Poprvé a naposledy

Francouzská parta ve složení Bescondová, Chevalierová, Aymonierová, Braisazová se pohybovala v popředí závodu po celou dobu. Na prvním úseku na nejvyšších pozicích frčela i Eva Puskarčíková. Češka odstřílela ležku rychle a bezchybně, na stojce však musela třikrát dobíjet a štafetu předávala Jislové na sedmé pozici se ztrátou 33 vteřin na první Francii.

„Půlminutová ztráta nenadchne,“ poznamenala v televizním rozhovoru Puskarčíková, která na druhou střelbu přijela jako vedoucí závodnice. Jenže její úvodní tři výstřely nezasáhly cíl. „Jsem ráda, že jsem to nakonec ustála. Ale klepala jsem se, že mi to poslední dobíjení nespadne. Vzhledem k mlze a nárazovému větru to bude závod dramatický a napínavý až do poslední chvíle,“ zavěštila Puskarčíková.

Veronika Vítková po štafetě Rozhovor od našeho zpravodaje

Po čtvrtině závodu museli být zklamaní němečtí fanoušci. Domácí naděje Hinzová zpackala první úsek, musela na trestné kolo a její zaváhání musely dohánět kolegyně v dalších částech závodu.

Do dění na čelních pozicích se na rozdíl od Němek už Češky nezapojily. Jessica Jislová na druhém úseku běžela podprůměrně. Střelbu vleže zvládla s jedním dobíjením, trestné kolo vestoje ale reprezentantky srazilo na hranici první desítky. Na rozšířené pódium pro šest nejlepších copatá reprezentantka navíc nabrala mnohasekundové manko a po šestikilometrové porci předávala desátá.

Zhruba v polovině závodu v Oberhofu přestalo sněžit, proměnlivý vítr a mlha však dál trápily biatlonistky. „Podmínky byly horší, středně těžké. V Oberhofu mohly být ještě horší,“ poznamenal trenér Vítek. „Štafet, co daly kolo, ale nebylo moc,“ upozornil.

Německá série skončila

Střelecké trápení českých žen pokračovalo. Kroužit uprostřed arény málem musela i třetí česká biatlonistka Markéta Davidová. Zatímco svoji úvodní položku zvládla za použití dvou náhradních nábojů, ve stoje se soužila.

„Mrzí mě, že mi na stojce nevystřelil poslední náboj, musela jsem dobíjet ručně. Ještě že mi jeden zůstal z ležky,“ oddechla si mladá reprezentantka. Po obstojném běhu a pomalé střelbě vyslala finišmanku Vítkovou z desáté pozice. Na špici závodu se po parádní stíhací jízdě objevily Němky.

V závěrečném souboji Braisazová - Hammerschmidtová předvedla pevnější nervy a rychlejší běh Francouzka. Němky tak doma ve vyprodané DKB SKI Areně po šesti prvenstvích v řadě musely vzít zavděk druhou příčkou.

Česká biatlonistka Markéta Davidová (vpravo) předává v Oberhofu štafetu finišmence Veronice Vítkové.

Daleko za elitními štafetami bojovala Veronika Vítková o vylepšení českého umístění. Tři dobíjení vleže a stejný počet omylů vestoje ji však i přes solidní běžecký výkon připravily o výraznější posun. Na šestou Itálii ztratily Češky téměř minutu.

Další závody čekají biatlonistky příští týden na další štaci Světového poháru v Ruhpoldingu. Biatlonový program v Obehofu zakončí mužské štafety.