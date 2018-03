Poslední kolo snů Rakušana Eberharda. Krčmář i Moravec dojeli v Top 10

Jak to viděli Češi Komentáře českého dua pro Českou televizi Michal Krčmář: „Ty dvě chyby na první ležce vzešly vyloženě z mé nekoncentrovanost. Ale jelo se mi dobře, tak jsem si řekl, že to zkusím, že ten závod není ztracený. A potom už bylo na střelnici všechno perfektní." Ondřej Moravec: „Zase jsem si tu jednu ránu mimo neodpustil, což je strašná škoda. Ale s umístěním do desítky jsem maximálně spokojený. V nějaké extra formě tady nejsem, takže cesta k takovému výsledku vedla jen přes střelbu.“