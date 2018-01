V Oberhofu byl nejpřesnější Moravec. Tipovalo jej 84 soutěžících

Že forma pomalu stoupá, ukázal Ondřej Moravec už na biatlonové exhibici na Schalke, kde s Evou Puskarčíkovou skončil druhý.



Zlepšenou výkonnost pak potvrdil hned v prvním závodu po novém roce, když ve sprintu v německém Oberhofu doběhl s jednou chybou jedenáctý.

Soutěž o ceny Tipujte nejlepší biatlonové střelce Kdo v české reprezentaci nejlépe střílí? Hrajte o biatlonové oblečení a části z olympijské kolekce. Tipujte ZDE

Podobně přesný sice nebyl v následném stíhacím závodu, ve kterém udělal tři chyby, ale čtvrtý nejrychlejší běh ho udržel mezi nejlepší patnáctkou - na 14. příčce.

No a v nedělní mlhavé štafetě byl z českých biatlonistů jediným, kdo nešel na trestné kolo. „Přitom když přišla na střelnici mlha s větrem, byl to problém. Člověk nevidí terče, do toho mu fouká,“ lamentoval po závodě, který Češi nakonec stejně nedokončili. Finišmana Michala Krčmáře totiž o kolo dojeli vítězní Švédové.

Moravec v Oberhofu během tří závodů vypálil 42 nábojů, z nich 36 našlo svůj cíl. Úspěšnost 33letého biatlonisty tak v Německu byla 85,7procentní.

Žádný jiný Čech nebyl v DKB-Ski Areně přesnější, proto je Moravec střelcem 4. kola tipovací soutěže. Porazil druhého Michala Krčmáře (84,2 procent) a třetí Evu Puskarčíkovou (83,7 procent).

Moravcovu vítěznou procentuální úspěšnost 86 procent (zaokrouhleno nahoru) tipovalo celkem šest soutěžících. O jejich pořadí na stupních vítězů následně rozhodl čas, kdy svůj tip vyplnili. Nejrychlejší byl Tomáš Kaňka, který tak získává čepici, šátek z olympijské kolekce Alpine Pro a podepsanou kartičku Ondřeje Moravce.



Ondřej Moravec ve stíhacím závodě v německém Oberhofu.

Na ceny za druhé místo se může těšit David Slováček, odměnu za pomyslný bronz získává Ivana Hálová.

Zároveň všichni soutěžící, kteří ve čtvrtém kole Světového poháru tipovali jako nejlepšího střelce Ondřeje Moravce, získávají do dlouhodobé soutěže bod.

Na prvním místě v této kategorii je v tuto chvíli devět soutěžích se dvěma body.

O prémie společnosti Hamé usilují také čeští dorostenci. Mezi nimi po prvním kole vedou Marek Grusz s Magdalenou Bergerovou - oba z Jilemnice.

Biatlonový Světový pohár pokračuje už nyní ve středu v německém Ruhpoldingu, kde zároveň proběhne i páté kolo tipovací soutěže.