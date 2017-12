Střelkyni kola Vítkovou tipovalo 32 soutěžících. Kdo se trefí v Annecy?

Přehled cen Co lze vyhrát v biatlonové soutěži Dílčí ceny:

1. Čepice, voucher v hodnotě 500 Kč na nákup v eshopu Hamé, fandítko (trubka či píšťalka) od Hamé, šátek z olympijské kolekce Alpine Pro, podpisová kartička nejlepšího střelce kola

2.Čepice, klíčenka z olympijské kolekce Alpine Pro, podpisová kartička nejlepšího střelce kola, fandítko (trubka či píšťalka) od Hamé

3. Šátek nebo čelenka z biatlonové kolekce, podpisová kartička nejlepšího střelce kola, fandítko (trubka či píšťalka) od Hamé Ceny do biatlonové tipovací soutěže iDNES.cz dodala společnost Hamé Celkové ceny:

1. Sada biatlonového oblečení (vyšší hodnota), voucher v hodnotě 1000 Kč na nákup v eshopu Hamé, pozvání na biatlonový večer pro 2 osoby, batůžek a tričko z olympijské kolekce Alpine Pro

2. Sada biatlonového oblečení (střední hodnota), voucher v hodnotě 1000 Kč na nákup v eshopu Hamé, pozvání na biatlonový večer pro 2 osoby, batůžek a tričko z olympijské kolekce Alpine Pro

3. Sada biatlonového oblečení (nižší hodnota), voucher v hodnotě 1000 Kč na nákup v eshopu Hamé pozvání na biatlonový večer pro dvě osoby, fandítko (trubka či píšťalka) od Hamé, batůžek a tričko z olympijské kolekce Alpine Pro

4.-6. Šátek a klíčenka z olympijské kolekce Alpine Pro, fandítko (trubka či píšťalka) od Hamé

7.-10. Klíčenka z olympijské kolekce Alpine Pro, fandítko (trubka či píšťalka) od Hamé