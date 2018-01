Vzepětí pokračuje. Krčmář byl ve sprintu devátý, Moravec jedenáctý

Muži - sprint (10 km): 1. M. Fourcade (Fr.) 25:03,3 (0 tr. okruhů), 2. Svendsen -8,1 (0), 3. J. Bö (oba Nor.) -10,2 (2), 4. Burke (USA) -20,1 (0), 5. T. Bö (Nor.) -26,9 (1), 6. Hofer (It.) -46,7 (1), 7. Fak (Slovin.) -47,9 (0), 8. Weger (Švýc.) -48,9 (1), 9. Krčmář (ČR) -54,3 (1), 10. Pidručnyj (Ukr.) -56,3 (1), 11. Moravec -1:01,1 (1), ...25. Soukup -1:32,7 (1), 58. Krupčík -2:31,4 (3), 75. Václavík (všichni ČR) -2:59,4 (5).



Průběžné pořadí SP (po 9 z 22 závodů): 1. M. Fourcade 492, 2. J. Bö 460, 3. Fak 342, 4. Šipulin (Rus.) 282, 5. Schempp (Něm.) 278, 6. T. Bö 261, ...31. Krčmář 91, 38. Moravec 71, 56. Šlesingr 23, 62. Soukup 16, 68. Krupčík 9.