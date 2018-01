Z tria Čechů dojel v hromadném závodě nejlépe osmý Šlesingr, vyhrál Bö

Až do druhého hromadného závodu v letošní sezoně odstartovali čeští biatlonisté. Zatímco před Vánocemi chyběli ve francouzském Annecy, v německém Ruhpoldingu o měsíc později už naskočilo do elitního klání třicítky nejlepších reprezentantů hodnocení Světového poháru trio Ondřej Moravec i Michalové Krčmář a Šlesingr.

ON-LINE Hromadný závod mužů jsme sledovali podrobně

Zatímco Moravcovi a Krčmářovi se závod nepovedl střelecky, umístění v elitní desítce nakonec bral Šlesingr.

Český reprezentant se tak po tréninkovém a závodním výpadku, kdy vynechal i předchozí zastávku Světového poháru v Oberhofu, vrací ve výborné formě. Už ve středu dojel ve vytrvalostním závodě osmý. Stejný výsledek zopakoval i v neděli při závodu s hromadným startem.

„Michal dostane obrovskou pochvalu. Je vidět, že jeho příprava měla smysl a nic neuspěchal. Ukazuje se, že je dobře, že vynechal Oberhof,“ řekl pro Českou televizi trenér Michal Málek.

A to Šlesingr do posledních metrů bojoval dokonce o pátou příčku!

Jenže v dramatickém finiši neodrazil německou přesilu. Z kvarteta domácích biatlonistů za sebou nechal jen Benedikta Dolla. Osmou příčku poté Šlesingrovi přisoudil až fotofiniš proti Arndu Peifferovi.

Moravec po třech chybách při první střelbě vleže dojel na 28. pozici, i Michal Krčmář kroužil tři trestná kola a do cíle nakonec dorazil na 16. místě.

Pro šesté letošní vítězství si dojel Nor Johannes Thingnes Bö, který tak oplatil předvánoční porážku z Annecy Martinu Fourcadovi. Francouz na střelnici dvakrát minul, manko se ještě snažil dohnat v posledním běžeckém okruhu, leč na vítězství to o 4,5 sekundy nestačilo. Třetí dojel objev letošního ročníku SP Antonin Guigonnat.

Jak se vše odehrálo

Trápení Moravce. Hned při první střelecké zastávce vleže si obrovské problémy nadělal Ondřej Moravec. Tři trestná kola odsunuly druhého muže středečního vytrvalostního závodu až na poslední, třicátou příčku. Stejný počet chyb udělal už pouze Rus Anton Šipulin.

Solidní střelba. První zastávku na stadionu bezchybně zvládlo 19 biatlonistů. Mezi nimi nechyběl ani Michal Šlesingr, Michal Krčmář musel na jedno trestné kolo.

Český skok. Pomalé tempo ve druhém běžeckém kole zapříčinilo, že téměř celé startovní pole se znovu spojilo. I proto se Krčmář a Šlesingr díky druhé čisté položce vleže posunuli na dosah elitní desítky.

Hvězdný souboj bez chyb. V Annecy v hromadném závodu zvítězil těsně Francouz Fourcade. Ostrý souboj se očekával i v Ruhpoldingu. V polovině závodu spolu oba biatlonisté pádili na čele, prozatím bez trestných okruhů.

Rychlopalba Johannese Böa. Fourcadovi zbývalo vybílit ještě tři terče, Nor už mezitím házel svou malorážku na záda a pelášil osamocen na průběžnou první příčku. Naopak Francouz se žlutým číslem na hrudi kroužil jedno trestné kolo.

Stále bezchybný Šlesingr. Cesta do popředí výsledkové listiny vedla pouze přes bezchybnou střelbu. A přesně takový plán plnil český reprezentant. Šlesingr i potřetí trefil všech pět terčů. Naopak Krčmář musel znovu na trestné kolo a výsledkově se propadal.

Michal Šlesingr při závodu s hromadným startem v Ruhpoldingu.

Pronásledovatel Schempp. Domácí reprezentant hnán tisícovkami příznivců podél trati stíhal Johannese Böa. Leč marně, Nor každým metrem zvyšoval náskok. Martin Fourcade ztrácel v polovině předposledního okruhu už 37 sekund.

Francouzská letka. Ve štafetě dokázal Fourcade stáhnout během jednoho běžeckého okruhu neuvěřitelných 20 sekund. Do posledního tříkilometrového kola vjížděl s mankem 18 vteřin na vedoucího Böa. Nora navíc pronásledoval společně s krajany Guigonnatem a Fillonem Mailletem.

Fantastický Šlesingr. I čtvrtou střelbu český biatlonista zvládl. Střelnici poté do posledního okruhu opouštěl ve společnosti čtyř Němců. O konečném pořadí početné skupiny, kterou ještě doplnil Tarjei Bö, rozhodl až dramatický finiš. Nor bral pátou příčku, šestý skončil Simon Schempp, sedmý po fotofiniši se Šlesingrem Peiffer a devátý Doll. Všichni závodnici se vměstnali do neuvěřitelných sedmi desetin sekundy!

Bouřlivá kulisa při závodu s hromadným startem v Ruhpoldingu.

Francouzský rychlík. V posledních závodech prokazuje Martin Fourcade výjimečnou běžeckou formu. Při nájezdu do závěrečného tříkilometrového kola ztrácel na Böa 17 sekund. V cíli už poté pouhých 4,5 vteřiny.

S krajany na pódiu. Pokud doposud platilo, že norští biatlonisté nahání Martina Fourcada, v Ruhpoldingu se role prohodily. Francouzské barvy zaplnily ve výsledkové listině druhé místo zásluhou Fourcada, třetí byl Guigonnat a na čtvrtém místě dojel Fillon Maillet. Na „malém“ pódiu doplnil svého bratra Tarjei Bö a také Němec Schempp.