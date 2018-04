Beru to jako relax, říká biatlonista Krčmář o studiu na vysoké škole

„Odreaguju se tady. Měl jsem štěstí na spolužáky a partu lidí kolem, takže bylo příjemné sem po sezoně jezdit. Beru to jako relax, jako kdybych se šel bavit,“ popisuje Michal Krčmář, stříbrný biatlonista z olympiády v Pchjongčchangu.

Před rokem na fakultě sportovních studií získal bakalářský titul v oboru trenérství se specializací na biatlon a už brzy bude do Brna za studiem vyrážet znovu. Tentokrát se pokusí stát magistrem v oboru kondiční trenér.

„Sportovní život je takový, že člověk může lehce zakrnět, protože žije ve stereotypu. Škola ho trochu rozbije a nabourá. Také můžu kdykoliv udělat špatný pohyb a se sportem skončit, přitom biatlon mě po dvou sezonách určitě nezabezpečí do konce života. A ani bych nechtěl nic nedělat, proto se během kariéry snažím otevírat vrátka pro život po ní,“ vysvětloval v pátek v Brně Krčmář, proč dumá nad skripty.

Mezi biatlonisty není zdaleka jediný, ze současných reprezentantů na Masarykově univerzitě dálkově studují rovněž Eva Puskarčíková, Jessica Jislová a Adam Václavík. „Snažíme se jim umožnit plnohodnotný život po kariéře,“ sděluje proděkan Jan Ondráček.

Že by měli protekci, muži a ženy běhající na lyžích s puškou odmítají. „Někteří pedagogové mě znají a nechci dělat ostudu biatlonu a vypadat, že to chci dostat za jméno,“ říká Krčmář. „Spolužáci si ze mě občas dělají srandu, když se tu v podzimním semestru objevím jen jednou za čas, ale v tom jarním jsem tu možná víc než oni. Mám také výhodu, že jsou spolužáci vstřícní a pomáhají mi.“

Na oplátku občas pomůže i on jim. „Někdo si řekne o podpis pro rodiče nebo sestru a rád udělám radost. Ale jinak nikdo neřeší, kdo co dělá. O biatlonu se nebavíme, což je pro mě fajn,“ líčí Krčmář.

Jaký je student? „Řekl bych, že to šiju horkou jehlou. Když mě začne tlačit čas, tak se do toho na poslední chvíli opřu a většinou to dopadne dobře,“ prozrazuje.

Puskarčíkové k magisterskému titulu v oboru učitelství tělocviku chybí už jen státnice, diplomovou práci zvládla sepsat během sezony. „Je to o vůli. Když je člověk unavený, je někdy náročné přesvědčit mozkové buňky, aby přemýšlely. Měla jsem dost krizových momentů, ale naštěstí to dopadlo dobře,“ podotýká.