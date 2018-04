Aura stále funguje. Koukalová ale dala biatlonu ránu, říká Krčmář

Po dost možná životní sezoně nelelkuje. Okamžitě se vrhl na studijní povinnosti na Masarykově univerzitě v Brně, pomalu se připravuje na začátek tvrdé letní dřiny. A Michalu Krčmářovi neunikla ani některá ostrá vyjádření Gabriely Koukalové na adresu českého biatlonu.

„Měli jsme dobrou auru, která stále funguje. Ale biatlon od Gabči dostal trošičku ránu,“ říká 27letý reprezentant.

O čem ještě Michal Krčmář mluvil?

O knize Jiná. „Nečetl jsem ji a nechci hodnotit detaily. Ale iks věcí mě zaskočilo, protože jsem nečekal, že to byly až takové věci. Strašně rád bych se s Gabčou potkal a popovídal si o tom a pak bych to mohl hodnotit. Protože člověk může spoustu věcí nějak napsat, ale může je mínit jinak. “

O vztahu s Koukalovou. „Vždycky jsem s ní vycházel na rovinu, nikdy jsme neměli žádný konflikt.“

O mládežnických trenérech. „Někdo může říkat, že třeba v mládežnické výchově jsou problémy. Ale je to spíš o trenérech. Já jsem prošel biatlonem od 13 let a nemůžu si stěžovat, ba naopak. Lidi, co mě trénovali, označuju za takové své druhé rodiče, co mě vychovali. Mrzí mě, že se do toho tvrdě opřela, ale má na to právo.“

O mužské reprezentaci. „Když budu mluvit za sebe, tak v mužském kolektivu jsem žádné problémy nevnímal. Tam ta aura, jaká se podává, opravdu taková je.“

O ženském kolektivu. „V ženském kolektivu jsou problémy víceméně v každém sportu, což nemyslím tak, že bych chtěl ženy shazovat, ale ženský kolektiv všeobecně je složitější na koordinaci, co se týče společné práce a vyžití. Já bych byl strašně rád, aby si holky dokázaly spoustu věcí vyříkat na rovinu do očí, jako to děláme my chlapi. Myslím, že by to všeobecně pomohlo všemu.“

O ráně pro český biatlon. „Měli jsme dobrou auru, která stále funguje. U holek byly problémy, vyšly na povrch. Možná to pomůže i k okysličení prostředí. Mrzí mě to, ale snažím se jít dál svojí cestou. Spíš mě to ale mrzí vůči biatlonu, protože si myslím, že od ní dostal trošičku ránu.“