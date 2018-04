Krčmář zahájil přípravu s fotbalisty Sparty. Po tréninku ho Hapal chválil

„Tři týdny jsem nic nedělal, tak to byl trochu křest ohněm. Ale konečně jsem se začal hýbat. Jsem velký fanoušek Sparty, tak jsem byl zvědavý, ale i nervózní skoro jako před závodem. Bylo fajn, že se kluci o mě postarali, vysvětlili mi cviky. Je to tu super parta,“ popsal Krčmář pro youtubový kanál Sparty.

Na Strahově měl v šatně připravené místo hned vedle kapitána Davida Lafaty, který si ho vzal k sobě do týmu při tréninkovém utkání a Krčmář se nenechal zahanbit. Dokonce dal čtyři góly.

„Vzali jsme si ho jako střelce a svou úlohu splnil. Michal porazil na olympiádě skoro všechny až na jednoho, takže jsem věděl, koho si beru do týmu,“ culil se Lafata. „Kluci mě šetřili v soubojích, kdy do mě nešli úplně naplno. Jsem hlavně rád, že jsem mohl poznat tu partu a jejich způsob tréninku, který je něco jiného než ten biatlonový. Byl to zážitek,“ řekl Krčmář.

Za svůj výkon byl chválený. „Překvapil mě, ve hře vypadal velice dobře. Uvidíme, jak se bude cítit zítra po tréninku. Odjezdil to ale s chutí a po fyzické stránce vypadal dobře,“ prohlásil trenér Pavel Hapal.

„Vedl si výborně, dal i góly. Teď ale musí uhradit zápisné za první gól, start a také za pozdní příchod,“ připomněl Michal Kadlec, že Krčmář dorazil o půlhodiny později. „Je asi první, kdo si dovolil přijít takhle pozdě,“ smál se Lafata.

Krčmář na oplátku pozval sparťanské fotbalisty, aby si přijeli vyzkoušet biatlon. „Mohou si vybrat, zda dorazí na střelnici do Jablonce nebo Nového města. Rád je provedu svým sportem,“ prohlásil Krčmář. „Lákalo by mě to zkusit, ale určitě bych to nedal jako Michal dal fotbal u nás. Možná z místa bych zkusil vystřelit, kdybych předtím nemusel běžet. To bych netrefil ani stodolu,“ dodal Lafata.

