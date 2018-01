Příště už v Koreji. Fourcade ovládl hromadný závod, Češi ve druhé desítce

Martin Fourcade dál a dál přepisuje biatlonovou historii.

Tedy: v hromadném závodu ve vysoko položeném středisku v Jižním Tyrolsku zapsal 69. vítězství ve Světovém poháru, poosmnácté za sebou se dostal na pódium, celkově už byl na čelných příčkách 130krát.

Hromadný závod mužů Závod jsme sledovali v podrobné on-line reportáži.

Na olympiádu v Pchjongčchangu se nemohl naladit lépe. Během celého závodu prokazoval svou dominanci, zapínal a nahazoval své běžecké turbo, v čele nebyl jen po druhé střelbě vleže, kde chyboval jednou.

Postupně však ztrátu stahoval, na další střelecké zastávce se už nemýlil, a pak si dokonce mohl dovolit i omyl při úplně poslední ráně.

Na stadion přijížděl s luxusním 20vteřinovým náskokem, zpomalil, zamával a vychutnával si poslední metry. Anterselva byla v tu chvíli jeho.

Česká olympijská nominace Český biatlonový tým pro ZOH v Pchjongčchangu doplnili Jaroslav Soukup a Veronika Zvařičová. O poslední místo pojedou Charvátová a Johanidesová.

Vzrušující a napínavá bitva byla nakonec k vidění v souboji o druhé místo. Nor Tarjei Bö, starší bratr Johannese, o něj bojoval s krajanem Erlendem Bjöntegaardem. Nakonec si ho uzmul pro sebe, ale Bjöntegaard zase tak smutnit nemusí - vždyť třetí místo znamená jeho první pódium v životě.

Že dosud nebyla příliš řeč o Johannesi Bö? Nejprve sláva vítězům, až pak čest poraženým. A to je případ Johannese Bö - ačkoliv dosud v Anterselvě kraloval, sprint a stíhací závod patřily jemu, klání s hromadným startem zbabral.

Na ležkách minul pokaždé dvakrát, na stojkách pak přidal ještě jednu chybu, ale superrychlý běh - nejrychlejší ze všech - ho dostal na konečnou šestou pozici, tedy na rozšířené pódium.

Dva čeští zástupci, Ondřej Moravec a Michal Krčmář, předvedli solidní výkon. Prvně jmenovaný se dopustil jedné chyby hned při úvodní ráně a dojel čtrnáctý, Krčmář nasbíral o dva omyly více a byl šestnáctý.

„Bylo vidět, že trať Michalovi (Krčmářovi) chutná, ale chyby ho stály lepší umístění,“ hodnotil trenér mužů Michael Málek v rozhovoru pro Českou televizi.

„Na Ondrovi (Moravcovi) se už podepisuje únava, myšlenkami je možná trochu jinde, ale myslím, že oba předvedli velice pěkné umístění,“ dodal Málek s tím, že biatlonovou reprezentaci v příštím týdnu čeká přesun do Kazachstánu na závěrečnou předolympijskou přípravu.

Celý seriál Světového poháru s 834 body nadále vede Martin Fourcade před Johannesem Böem a Jakovem Fakem. Dvaadvacátý je Ondřej Moravec.

Jak se vše odehrálo

Počasí se uklidnilo. Zatímco při ženském hromadném závodu silně foukalo ze strany, hustě sněžilo, a navíc biatlonistky trápila snížená viditelnost, to muži prožívali oblačné odpoledne, kdy slunce prosvítalo a vločky jen lehce poletovaly, vítr se uklidnil a teploty klesaly k minus čtyřem stupňům.

A jedeme. Úvodním tříkilometrovým kolem prováděl třicetihlavý biatlonový had ve žlutém trikotu jedoucí Martin Fourcade. Celý okruh si za sebou jako svůj stín vezl Johannese Bö, který se pak ujal na chvíli vedení. Na střelnici pak francouzský fenomén ale dorazil jako první.

Fourcade čistý, Johannes Bö krouží. Zatímco Martin Fourcade se na úvodní ležce nemýlil, Johannes Bö musel na běžkách absolvovat 300 metrů navíc a ze střelnice odjížděl až na 23. příčce se skoro 40vteřinovou ztrátou. Na čelná místa se prodral Rus Šipulin, bezchybných bylo pouze jedenáct biatlonistů. První byl Francouz Simon Desthieux, Fourcade jen o pár desetin vteřin za ním.

Česká pospolitost - když ty jedna chyba, tak já taky, ať je to fér. Oba čeští biatlonisté zapsali při první střelecké zastávce shodně jeden omyl. Michal Krčmář odjížděl šestnáctý, Ondřej Moravec o pět pozic za ním.

Haló, my vám nestačíme! Zatímco první okruh zaskočil pomalejším během vláčku, v tom dalším Fourcade a spol. zapnuli turbo. A Čechům to dělalo problémy. Ztráta na čelo u obou Čechů narůstala.

Peiffer, Svendsen v čele. Zatímco na druhé ležce jak Fourcade, tak Šipulin jednou minuli, Arnd Peiffer z Německa i Nor Emil Hegle Svendsen pálili čistě a dostali se do čela. Johannes Bö si ani tentokrát neodpustil dvě minely a odjížděl až na 22. příčce. Šipulin byl třetí, Fourcade čtvrtý.

Češi čistí. Moravec s Krčmářem byli zase zajedno, při druhé střelbě vleže ale nezaváhali a vydrápali se průběžným pořadím vzhůru: konkrétně Krčmář byl dvanáctý, Moravec sedmnáctý.

Fourcade stahuje. Před první stojkou jeli u sebe Peiffer se Svendsenem, Fourcade stáhl ztrátu o devět vteřin.

Fourcade v čele. Zatímco Francouz úvodní střelbu vestoje zvládl s klidem, Šipulin a Svendsen minuli dvakrát, Peiffer dokonce třikrát. Fourcade odjížděl s výrazným náskokem (přes 23 vteřin) na druhého Tarjeie Bö, který se díky čisté střelbě výrazně posunul průběžným pořadím. Jeho bratr Johannes konečně pálil bezchybně a vydrápal se na 14. příčku.

Řeč čísel Zajímavosti ze závodu Nejrychlejší běh: J. T. Bö, 35:21

Nejrychlejší český běh: Krčmář, 36:27

Nejrychlejší střelba: Eder a Guigonnat, 1:36

Nejrychlejší česká střelba: Moravec, 1:57

Fak umí, umí. Jediným střelcem bez omylu byl po třetí střelecké zastávce Slovinec Jakov Fak, jehož však brzdil pomalejší běh.

Češi u sebe. Krčmář jedna chyba a Moravec za nula. A čeští reprezentanti jeli kousek od sebe, Krčmář byl patnáctý, Moravec sedmnáctý.

Fourcade ujíždí všem. Francouz v okruhu před závěrečnou střelbou absolvoval sólojízdu a zvyšoval náskok skoro na půl minuty. Moc dobře věděl, že má luxusní pozici.

Poslední rána mimo. Když Fourcade na závěr minul, zaklel. Ale protože chybovali i Erlend Bjöntegaard, Tarjei Bö i Benedikt Doll, vyrážel do posledního okruhu s půlminutovým náskokem na Tarjeie Bö. Mýlil se nakonec i Fak, jenž se propadl do druhé desítky. Oba Češi byli stoprocentní a do posledního okruhu udrželi své pozice.

O Fourcadovi už není pochyb, co ale stříbro? Jestli něco bylo v tomto závodu napínavé, byl to souboj o druhé místo. Tarjei Bö se o něj přetahoval s Erlendem Bjöntegaardem, rozhodly dvě vteřiny.