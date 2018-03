Favorité Klaebo a Fallaová ovládli sprinty běžců na lyžích v Drammenu

Výsledky SP v běhu na lyžích v Drammenu Sprint klasicky Muži: 1. Klaebo 2:44,69, 2. Brandsdal (oba Nor.) -1,04, 3. Bolšunov (Rus.) -3,78, 4. Skar -6,55, 5. Stadaas -8,71, 6. Iversen (všichni Nor.) -11,45.

Průběžné pořadí SP (po 25 z 30 závodů): 1. Klaebo 1308, 2. Sundby (Nor.) 980, 3. D. Cologna (Švýc.) 953, 4. Harvey (Kan.) 900, 5. Bolšunov 860, 6. Poltoranin (Kaz.) 756, ...39. Jakš 126, 144. M. Novák 2, 147. Knop (všichni ČR) 1. Ženy: 1. Fallaová (Nor.) 3:10,18, 2. Nilssonová (Švéd.) -1,39, 3. Digginsová (USA) -1,88, 4. Něprjajevová (Rus.) -2,32, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -8,85, 6. Višnarová (Slovin.) -20,70.

Průběžné pořadí SP (po 25 z 30 závodů): 1. Wengová 1402, 2. Östbergová (obě Nor.) 1223, 3. Digginsová 1027, 4. Pärmäkoskiová 992, 5. Stadloberová (Rak.) 771, 6. Bjornsenová (USA) 720, ...27. Nováková 208, 81. Beroušková (obě ČR) 26.