Nováková: V klasice se musím ještě najít. Snad je to ale na dobré cestě

Na stejné distanci pak přidala o víkendu po přesunu lyžařského kolotoče do italského Toblachu další body v SP za sedmadvacáté místo.

„Nějak jsem to dobojovala do cíle, i tak jsem ale s výsledkem spokojená. Je to můj druhý distanční závod opět na bodech, a to je super. Jsem ráda, že jsem se vrátila do Top 30 a doufám, že se i nadále budu v té nejlepší třicítce motat,“ prohlásila po závodě pro server lyžařského svazu.

V Toblachu se v polovině závodu držela čtrnáctá se ztrátou necelé půlminuty na čelo. Ve druhé části ale ztratila, klesla na 27. místo a za vítěznou Švédkou Charlotte Kallaovou zaostala o minutu a 27 vteřin. Za Kallaovou se seřadilo pět norských běžkyň. Druhá skončila s odstupem 5,8 sekundy Ragnhild Hagaová, třetí Heidi Wengová, následovaly Astrid Jacobsenová, Marit Björgenová a šestá byla Ingvild Flugstad Östbergová.

„V klasice se prostě musím ještě najít. Myslím si ale, že to je na dobré cestě.“ Petra Nováková

Zároveň na svazovém webu přiznala, že na závod se po vydařené premiéře v Davosu hodně těšila, zároveň ovšem dodala, že před startem se podle svých slov necítila „úplně ideálně. Strašně mě bolely nohy.“

Nepomohlo jí příliš ani to, že stejně jako minulý týden v Davosu startovala znovu až z poslední skupiny. „Hned po startu jsem se snažila připojit k Rakušance Terese Stadloberové, abych si trochu odpočinula, ale její tempo mi vůbec nevyhovovalo. V prvním kole se mi to moc nepovedlo, byla jsem po něm hodně unavená,“ připustila.

Na sobotní odpoledne si proto naplánovala jen procházku, aby se vyplavil z nohou laktát a odezněla únava. Když se vyspala, čekala ji další letošní zkouška: z klasiky.

Soupeřky naskládané ve startovním poli těsně kolem ní dělily od sebe třísekundové odstupy, předpokládala tedy, že se pojede ve skupině. „Máme tu krásné počasí, navíc má ještě přituhnout, stopa bude tvrdá a pojede se bezvadně,“ těšila se, že „kluci mi navíc zase namažou skvěle lyže.“

Do nedělní stíhačky vyrážela z 27. místa se ztrátou jeden a půl minuty na čelo. Na hranici bodované třicítky se na 10 kilometrech klasicky držela přes polovinu závodu, v cíli za ní zaostala o 16 sekund. „V Santa Caterině jsem jezdila většinou bruslení, v klasice se prostě musím ještě najít. Myslím si ale, že to je na dobré cestě,“ věří reprezentační jednička.

Prvních pět příček ve stíhačce obsadily v italském středisku Norky, závěrečný finiš vedoucího tria pro sebe rozhodla Marit Björgenová, která vybojovala 112. vítězství v kariéře s náskokem tří desetin sekundy před Ingvild Flugstad Östbergovu. Heidi Wengovou dělilo od stříbra osm desetin. S odstupem za nimi doběhly Astrid Uhrenholdt Jacobsenová a Ranghild Hagaová. Za norské kvinteto se propadla sobotní vítězka Charlotte Kallaová ze Švédska se ztrátou 42 sekund na Björgenovou, udržela ale vedení v SP.

Petra Nováková je aktuálně s 24 body třiačtyřicátá, v celkovém hodnocení SP obhajuje z loňska 25. pozici, teď je však na řadě jiný cíl. Ve Světovém poháru se po Vánocích začne vše ubírat směrem k Tour de ski.