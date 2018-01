Favoritem Beskydské laťky je Lysenko, který nadchl v Hustopečích

Danil Lysenko dorazil do Třince v neděli. Byl v hledišti při hokejovém utkání Ocelářů s Hradcem Králové. A přijel coby vítěz sobotního Hustopečského skákání výkonem 237 centimetrů.

Žákovské soutěže 09.30 Juniorské soutěže 12.30 Ženy 15.30 Muži 17.00 Rekordy mítinku

Ivan Uchov (Rusko) v roce 2010 a Mutaz Barším (Katar) v roce2013 - 234 cm

Blanka Vlašičová (Chorvatsko) v roce 2010 - 201 cm

Pokud by stejnou výšku zdolal i dnes, překonal by rekord třineckého mítinku 234 centimetrů, jejž drží Ivan Uchov a Mutaz Barším.

Pořadatelé v Hustopečích i Třinci byli minulý týden pořádně napjatí, protože do poslední chvíle čekali, zda členové mezinárodní atletické federace povolí výškařům z Ruska, jehož sportovci jsou spojováni s dopingem, start na Moravě a ve Slezsku.

„Jasno bylo v pátek. Báli jsme se, jak to dopadne, protože bez Lysenka by to nebylo ono,“ přiznal ředitel Beskydské laťky Stanislav Sajdok starší. A ruského atleta chválil: „Skákal technicky čistě. To, co předváděl, se jen tak nevidí. Uchov byl slabý odvar.“

Hustopečský a třinecký závod před časem spolu tvořily Moravskou výškařskou tour. Poté, co z ní Hustopečští vystoupili, Beskydská laťka vytvořila Mezinárodní výškařskou tour s Banskobystrickou laťkou. Jejich společenství loni po rozchodu třineckých pořadatelů s manažerem Alfonzem Juckem zaniklo.

A tak se moravští a slezští organizátoři znovu spojili v Grand Prix. „Spolupráce je pro nás výhodnější zejména kvůli tomu, že se podělíme o náklady na cestovné výškařů, kteří k nám přijedou,“ uvedl Stanislav Sajdok.

Účastníci obou mítinků se střetnou i v soutěži družstev, a to o šest tisíc dolarů, což je přes 122 000 korun, pro vítězný tým. Ten tvoří vždy dva muži a dvě ženy, přičemž jejich výkony se sečtou.

„Jsem přesvědčený, že diváci se opět mohou těšit na výborné závody. Vždyť šest skokanů ze startovního pole loni překonalo nejméně dvě stě třicet centimetrů,“ upozornil Sajdok.

Největšími soupeři Lysenka v Třinci budou Polák Sylwester Bednarek, který byl v Hustopečích druhý skokem 231 centimetrů, a Ukrajinec Andrej Procenko. Zajímavými jmény jsou Mexičan Edgar Rivera a Řek Konstadínos Baniótis.

V soutěži žen se mimo jiné představí Sofie Skoogová ze Švédska a Levern Spencerová ze Svaté Lucie. A také tři Češky – Nikola Strachová, Lada Pejchalová a domácí Bára Sajdoková.

Mezi muži bude jediným českým zástupcem Jaroslav Bába. V Hustopečích s 220 centimetry skončil jedenáctý. „Při rozcvičování se cítím super, ale přijde závod a jsem v křeči, skáču moc na sílu,“ přiznal třiatřicetiletý výškař.