Čtyři zatčení za půl roku. Gordon už Britům po Americe reklamu nedělá

Bývalý hvězdný ostrostřelec byl na konci listopadu popuštěn v Los Angeles z vazby po zaplacení kauce 50 000 dolarů (více než jeden milion korun), když strávil víkend za mřížemi po obvinění z ozbrojené loupeže.

Gordon měl napadnout vrátného v budově, kde má pronajatý byt. Vytáhl nůž a sebral peníze, které byly podle pozdější výpovědi pro policii zálohou na nájemné. K zatčení se Gordon i jeho agent Raymond Brothers odmítli vyjádřit.

Jenže to nebyl první kázeňský problém pro hráče, který si v kariéře jen basketbalem vydělal přes 84 milionů dolarů (více než jeden a tři čtvrtě miliardy korun). Toto zatčení je totiž už čtvrté za poslední půlrok.

Vše začalo v červnu, kdy Gordon padl do rukou policii po bezdůvodném spuštění požárního alarmu ve svém bytě. Hasiči, kteří na místo přijeli, v domě nenašli jedinou stopu po požáru a Gordon musel po propuštění zaplatit výjezd bezpečnostních složek.

Další problém přišel v říjnu, když mu bylo soudně nařízeno psychiatrické vyšetření. Málem napadl náhodnou zákaznici ve svém newyorském obchodě Of Our Own, když se mu pokoušela pomoct.

Žena, která později přivolala policii, prý našla Gordona zamčeného na toaletě v obchodě. Když se s ním pokoušela promluvit, dostali se do hádky, Gordon začal být agresivní, házel po ní věci a poté ji v obchodě zamkl.

Jen týden před svým (zatím) posledním zatčením se Gordon dostal do konfliktu s policií na Manhattanu, když ho zadržela dopravní hlídka, protože řídil auto s falešnou registrační značkou. Dostal pokutu a určené datum soudu. Teď se však zřejmě u soudu bude objevovat trochu častěji.

Přitom Gordon měl velmi slušnou kariéru v NBA. Do nejslavnější ligy světa vstupoval jako třetí výběr v draftu 2004 ze slavné univerzity Connecticut, které krátce předtím pomohl k vítězství na univerzitním mistrovství NCAA.

Hned ve své první sezoně v Chicagu dával přes 15 bodů na utkání a stal se nejlepším náhradníkem ročníku 2004/05. Ve svých úvodních pěti sezonách v NBA dával vždy alespoň 15 bodů na utkání a dva roky dokonce přes 20. Pro fandy Bulls byl novou hvězdou.

Tou dobou působil Gordon v basketbalovém vesmíru jako ta nejlepší reklama na Velkou Británii - i když hru samotnou se naučil až poté, co se s rodiči jako dítě přestěhoval do Spojených států.

Odhodlal se však k odchodu do Detroitu a postupně se mu přestávalo dařit, v Charlotte a Orlandu pak už spíš paběrkoval. Před sezonou 2015/16 to zkoušel u tehdejších šampionů Golden State Warriors, ale nedostal se na patnáctičlennou soupisku.

Alespoň je už jednou provždy zapsán jako autor miliontého bodu NBA.

Na jaře se ještě pokoušel do NBA proniknout přes nižší soutěž G-League a v dresu Texas Legends se i celkem slušně prosazoval, ale telefonát ze žádného elitního klubu nepřišel.

I tak má v nejlepší soutěži světa odehráno 744 utkání a v nich průměr jen těsně pod 15 bodů na zápas. Do ligy se však už zřejmě nevrátí.

K závěru své dráhy si coby londýnský rodák a syn jamajských rodičů vyřídil druhý pas a loni pomáhal Britům v kvalifikaci o EuroBasket, letos se však do nominace pro závěrečný turnaj neprobojoval. A pak už o něm v souvislosti se sportem slyšet nebylo. Není bez zajímavosti, že už v roce 2003 oblékl pro změnu americký dres a zahrál si na Panamerických hrách.

„Vždycky to byl skvělý kluk, ale v tuhle chvíli prochází ve svém životě složitým obdobím. Mluvil jsem s jeho matkou a zbytkem jeho rodiny a všichni ho podporují v tom, aby vrátil svůj život do správného směru. Věřím, že se to podaří,“ řekl ke Gordonově příběhu trenérský veterán Jim Calhoun, lodivod na univerzitě v Connecticutu.