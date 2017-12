Soupeřka Samkové si zranila koleno, olympiádu chce stihnout

Účasti na olympijských hrách v Pchjongčchangu, které začnou 9. února, se navzdory vážnému zranění nevzdává.

„Svůj sen jen tak neopustím. Udělám maximum, abych se vrátila, abych toho pak nemusela litovat. Věřím, že můžu být zpátky do olympijských her a co nejlépe tam závodit,“ uvedla Brockhoffová.

Čtyřiadvacetiletá Australanka v minulé sezoně vyhrála dva závody Světového poháru a bojovala se Samkovou o křišťálový glóbus. Na mistrovství světa si ale rovněž poranila koleno a ve finále seriálu chyběla. V konečném pořadí byla třetí za Samkovou a Italkou Michelou Moioliovou.