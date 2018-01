Nováková skončila ve stíhačce devátá, vládnou Östbergová a Cologna

Závody SP a Tour de Ski v běhu na lyžích Lenzerheide (Švýcarsko) Muži - stíhací závod 15 km volně: 1. Cologna (Švýc.) 34:56,6, 2. Usťugov -17,6, 3. Bolšunov (oba Rus.) -45,5, 4. Harvey (Kan.) -46,8, 5. Poltoranin (Kaz.) -47,1, 6. Sundby -48,1, 7. Holund (oba Nor.) -48,2, 8. Červotkin (Rus.) -49,9, 9. Niskanen (Fin.) -51,5, 10. Hellner (Švéd.) -1:21,7, ...28. Jakš -2:28,5, 58. Knop -4:57,2, 61. Razým -5:12,9, 71. Novák (všichni ČR) -6:24,1.

Průběžné pořadí Tour (po 3 ze 7 závodů): 1. Cologna 1:12:46,6, 2. Usťugov -22,6, 3. Bolšunov -55,5, 4. Harvey -1:01,8, 5. Poltoranin -1:02,1, 6. Sundby -1:03,1, ...28. Jakš -2:43,5, 58. Knop -5:12,2, 61. Razým -5:27,9, 71. Novák -6:39,1.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 31 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 752 b., 2. Bolšunov 513, 3. Usťugov 504, 4. Manificat (Fr.) 455, 5. Sundby 451, 6. Harvey 426, ...74. Jakš 15, 105. Novák 2. Ženy - stíhací závod 10 km volně: 1. Östbergová 26:48,1, 2. Wengová (obě Nor.) -27,8, 3. Digginsová (USA) -1:16,9, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:45,9, 5. Bjornsenová (USA) -1:46,2, 6. Niskanenová (Fin.) -1:46,6, 7. Jacobsenová (Nor.) -1:59,9, 8. Fesselová (Něm.) -2:00,3, 9. Nováková (ČR) -2:01,0, 10. Ringwaldová (Něm.) -2:11,3, ...53. Beroušková -5:51,3, 59. Grohová -6:57,5, 61. Janatová (všechny ČR) -8:41,0.

Průběžné pořadí Tour (po 3 ze 7 závodů): 1. Östbergová 56:18,6, 2. Wengová -32,8, 3. Digginsová -1:26,9, 4. Pärmäkoskiová -2:00,9, 5. Bjornsenová -2:01,2, 6. Niskanenová -2:01,6, ...9. Nováková -2:16,0, 53. Beroušková -6:06,3, 59. Grohová -7:12,5, 61. Janatová -8:56,0.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 31 závodů): 1. Östbergová 640, 2. Wengová 630, 3. Kallaová (Švéd.) 610, 4. Björgenová 493, 5. Hagaová (obě Nor.) 480, 6. Digginsová 446, ...27. Nováková 84.