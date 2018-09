Řezáč: nový tým, jiný trénink. Zaměřím se na všeobecnou sílu

Bylo z toho třetí místo za libereckým mladíkem Šellerem a neméně zkušeným Ročárkem z nového týmu Vltava Fund Team.

„Bohužel jsem zlomil hůlku. Byla to moje chyba, zapíchl jsem ji do díry u kanálu,“ vysvětluje, co se stalo na trati závodu.

Přesto byl se svým výkonem nakonec spokojený. I proto, že letošní letní příprava je pro něj hodně specifická. Jednak tím, že vzhledem ke svým dalším aktivitám měl na trénink méně času, jednak tím, že změnil léta zaběhlý trénink.

„V létě jsem moc času na trénink zatím neměl, tři měsíce jsem prakticky netrénoval, jen jsem se udržoval. Ale teď od října se do toho pustím,“ uvedl borec, jenž už dlouhá léta patří mezi nejlepší světové laufaře a jenž v nové sezoně bude hájit barvy nového českého týmu Slavia pojišťovna, „po minulé jsem skončil u Silvini teamu, teď se naskytla tato možnost.“

Lyžař z Jizerských hor tak může navázat na své výsledky z předcházejících sezon. V té minulé zaujal především 7. místem na slavném Vasově běhu, kde jel až do finiše ve vedoucí skupině. Na jeho start, stejně jako na start řady dalších, by se měl postavit i v blížící se sezoně. „Vypadá to tak na osm závodů v seriálu Ski Classics včetně Vasova běhu,“ přibližuje své plány lyžař.

V minulém ročníku obsadil v celkovém pořadí 22. místo, pro letošek už si žádné výrazné cíle nedává. Přesto ho výsledky z minulých let stále motivují: „Chci samozřejmě uspět co nejlépe.“

V jeho plánech totiž vedle lyží figurují i jeho podnikatelské aktivity. Celé léto se věnuje budování nové části svého penzionu v Bedřichově. Když měl například v polovině srpna obhajovat prvenství v Orlických horách, přednost dostalo zdění. „Nestihl jsem to,“ poznamenal ke své tehdejší neúčasti.

Přesto trénink ani v těchto pracovních dnech zcela neopustil. „Chodil jsem běhat se synem,“ sdělil s tím, že přece jen tréninku zatím dával méně než například před rokem. Teď se do něj pustí, ale trochu jinak než v minulosti: Nechtěl jsem se už celoročně zaměřit jen na soupaž. Daleko víc se budu zaměřovat na všeobecnou sílu, zjistil jsem totiž, že trénink byl hodně jednostranný a všeobecná síla mi chyběla.“

Začátek sezony by rád stihl, plánuje například start v listopadovém prologu ve Švýcarsku a pak možná následně i italskou La Sgambedu. Formu ale bude směřovat především na únor a březen: „Tam bych chtěl objet všechno, a pokud bude forma, vydržet až do závěru, což znamená Vasův běh a pak i dubnové Levi. Je to sice hodně pozdní termín, ale pro mě velmi hezký závod.“

Řezáč už patří k legendám dálkových běhů na lyžích. Sám už jen těžko počítá, na kolikátou sezonu se připravuje, ale toto číslo se blíží dvacítce. Konkurovat nejlepším je podle něj stále těžší, a nejen kvůli přibývajícímu věku: „Výborně připravených lidí je dneska už hodně a doběhnout do dvacátého místa, na to už musíte mít formu.“

Tu si ověřoval v třicetikilometrovém závodě v Lázních Bělohrad a zklamaný nebyl. I když doběhl třetí s více než čtyřminutovou ztrátou na vítěze: „Než jsem dostal hůlku, tak jsem nabral nějakou ztrátu a pak to s tou cizí nebylo ono. Pro mě to je pak velký rozdíl.“