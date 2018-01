Lyžařka Nováková bodovala ve sprintu v Seefeldu, závod má dvě vítězky

Světový pohár v běhu na lyžích Seefeld (Rakousko) Muži: 1. Klaebo (Nor.) 3:02,66, 2. Chanavat (Fr.) -0,48, 3. Halfvarsson (Švéd.) -0,97, 4. Pellegrino (It.) -1,06, 5. Retivych (Rus.) -1,17, 6. Iversen (Nor.) -5,57, ...v kvalifikaci 59. Razým, 89. Bartoň (oba ČR).

Průběžné pořadí SP (po 22 z 31 závodů): 1. Klaebo 1112, 2. Sundby (Nor.) 875, 3. D. Cologna (Švýc.) 833, 4. Harvey (Kan.) 812, 5. Bolšunov (Rus.) 710, 6. Poltoranin (Kaz.) 656, ...43. Jakš 100, 134. M. Novák 2, 137. Knop (všichni ČR) 1. Ženy: 1. Caldwellová (USA) a Van der Graaffová (Švýc.) obě 2:18,65, 3. Fallaová -0,21, 4. Harsemová (obě Nor.) -1,34, 5. Sömskarová (Švéd.) -1,83, 6. Bjornsenová (USA) -2,26, ...24. Nováková, v kvalifikaci 47. Beroušková (obě ČR).

Průběžné pořadí SP (po 22 z 31 závodů): 1. Wengová 1254, 2. Östbergová (obě Nor.) 1087, 3. Digginsová (USA) 852, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) 837, 5. Kallaová (Švéd.) 690, 6. Stadloberová (Rak.) 687, ...26. Nováková 192, 85. Beroušková 13.