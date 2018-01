Městský sprint v Drážďanech patřil Pellegrinovi a Falkové

SP v běhu na lyžích v Drážďanech Sprint volnou technikou (1,2 km) Muži: 1. Pellegrino (It.) 1:52,8, 2. Klaebo (Nor.) -0,2, 3. Chavanat -1,00, 4. Jouve (oba Fr.) -1,2, 5. Jönsson (Švéd.) -2,4, E. Northug (Nor.) -12,0. Průběžné pořadí SP (po 18 z 30 závodů): 1. Sundby (Nor.) 875, 2. Klaebo 832, 3. D. Cologna (Švýc.) 807, 4. Harvey (Kan.) 780, 5. Bolšunov (Rus.) 710, 6. Holund (Nor.) 638, ...37. Jakš 100, 119. M. Novák 2, 121. Knop (všichni ČR) 1. Ženy: 1. Falková 2:11,0, 2. Dahlqvistová (obě Švéd.) -0,2, 3. Caldwellová (USA) -0,3, 4. Van der Graaffová (Švýc.) -0,6, 5. Dyviková -0,7, 6. Nilssonová (obě Švéd.) -7,6. Průběžné pořadí SP (po 18 z 30 závodů): 1. Wengová 1154, 2. Östbergová (obě Nor.) 1087, 3. Digginsová (USA) 776, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) 713, 5. Stadloberová (Rak.) 637, 6. Kallaová (Švéd.) 610, ...22. Nováková 185, 87. Beroušková (obě ČR) 7.