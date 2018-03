Premiéra v elitní dvacítce. Beroušková uspěla na klasické desítce v Lahti

SP v běhu na lyžích v Lahti Muži - 15 km klasicky: 1. Poltoranin (Kaz.) 33:11,9, 2. Bolšunov (Rus.) -9,1, 3. Niskanen (Fin.) -20,9, 4. Iversen -28,8, 5. Sundby -39,9, 6. Dyrhaug -50,1, 7. Klaebo (všichni Nor.) -1:00,3, 8. Červotkin (Rus.) -1:02,3, 9. Bing (Něm.) -1:08,5, 10. Rickardsson (Švéd.) -1:09,2, ...53. Rypl -3:08,8, 55. M. Novák -3:09,8, 65. Bešťák (všichni ČR) -3:51,8. Průběžné pořadí SP (po 24 z 30 závodů): 1. Klaebo 1208, 2. Sundby 980, 3. D. Cologna (Švýc.) 953, 4. Harvey (Kan.) 900, 5. Bolšunov 800, 6. Poltoranin 756, ...37. Jakš 126, 142. M. Novák 2, 145. Knop (všichni ČR) 1. Ženy - 10 km klasicky: 1. Pärmäkoskiová (Fin.) 24:37,4, 2. Něprjajevová (Rus.) -20,9, 3. Björgenová (Nor.) -26,7, 4. Niskanenová (Fin.) -27,0, 5. Wengová (Nor.) -43,3, 6. Stadloberová (Rak.) -52,4, 7. Bjornsenová (USA) -57,6, 8. Östbergová (Nor.) -59,0, 9. Saarinenová -59,1, 10. Matintalová (obě Fin.) -1:13,4, ...18. Beroušková -1:28,6, 49. Nováková (obě ČR) -3:04,8. Průběžné pořadí SP (po 25 z 31 závodů): 1. Wengová 1396, 2. Östbergová 1191, 3. Digginsová (USA) 967, 4. Pärmäkoskiová 947, 5. Stadloberová 771, 6. Bjornsenová 710, ...26. Nováková 208, 80. Beroušková 26. 12:45 15 km klasicky muži.