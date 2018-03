Loučení s pivem v cíli. Byla to pěkná tečka, usmíval se Razým

„Byl to zážitek a nejen při závodě. Ten od samého začátku bolel, ale snažil jsem se, co to jen šlo,“ napsal pak 31letý rodák z Plzně na svém facebookovém profilu.

„Na trati bylo hodně fanoušků, kteří na některých místech téměř uzavřeli trať tak, jak to znáte ze silniční cyklistiky. A taky dobře vědí, co mi chutná, během závodu mi nabízeli vafle, párky a pivo. Piva jsem se napil ale až v cíli, byla to pěkná tečka,“ usmíval se Razým.

Poprvé se ve Světovém poháru objevil před 13 lety v Novém Městě na Moravě, padesátka v Oslu byla jeho 125. individuálním startem. Nejlepším výsledkem bylo deváté místo v prologu Tour de Ski v Oberhofu 2012.

„Letos jsem přitom ani nevěděl, jestli vůbec nějaký Světový pohár pojedu,“ uvedl Razým na svazovém webu. Nakonec se dodatečně kvalifikoval i na olympijské hry v Pchjongčchangu, které byly jeho třetí v kariéře. „Olympiáda vyšla na poslední chvíli. Už do Koreji jsem odcestoval s tím, že to může být můj poslední vrcholný závod.“

Nakonec z toho bylo výborné sedmé místo ve sprintu dvojic s jeho dlouholetým parťákem Martinem Jakšem. Ve stejné disciplíně byl už předtím šestý s Dušanem Kožíškem na mistrovství světa ve Falunu 2015. A stejnou příčku obsadil i na domácím světovém šampionátu v Liberci 2009.

Razýma teď ještě čeká v barvách Sport Clubu Plzeň mistrovství republiky, po něm přijde velká životní změna.

„Budu doma, musím pomoct Šárce s rodinou. Živit rodinu už jsem začal, poslední dva roky ze tří jsem dělal pro VirtualTraining ve Vimperku. Tam mě také na jaře očekávají,“ uvedl Razým, jehož partnerkou je bývala akrobatická lyžařka Šárka Sudová.