Uzdravený Luitz porazil i Hirschera a vede po 1. kole obří slalom

Lyžování

Zvětšit fotografii Němec Stefan Luitz na trati obřího slalomu v Beaver Creeku | foto: AP

dnes 20:24

Rok po vážném zranění kolena útočí německý lyžař Stefan Luitz na vítězství v obřím slalomu Světového poháru v Beaver Creeku. Porazil i hvězdného Rakušana Marcela Hirschera, a to o 15 setin sekundy. Ze třetí příčky půjde do druhého kola Nor Henrik Kristoffersen.

Filip Forejtek, jehož doménou jsou rychlostní disciplíny a právě v USA od letošního podzimu studuje, na specialisty nestačil. V konkurenci 72 závodníků obsadil 59. místo s odstupem 5,64 vteřiny na průběžného lídra Luitze. Německý lyžař překvapil konkurenci rok poté, co si v koleně přetrhl zkřížený vaz. Dnešní obří slalom je po dlouhé pauze jeho druhým závodem v SP. Druhé kolo začne ve 20:45 SEČ.