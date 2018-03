Bauer a spol. vyrazí do dalšího dálkového běhu s batohy na zádech

Na startu bude Bauerův tým v nejpočetnější sestavě v letošním ročníku Visma Ski Classics. Do stopy se vydá sedm statečných včetně Kateřiny Smutné, Ilji Černousova, Lukáše Bauera nebo hrdiny Vasova běhu Jana Šraila.

Po Vasově běhu a Jizerské 50 čeká Bauer Ski Team další legendární závod s dlouholetou tradicí. Norský Birkebeinerrennet se poběží po osmdesáté a od svého začátku je spjat s legendou o putování následníka norského trůnu do bezpečí na zádech lyžařů. Lukáš Bauer se na závod z Reny do Lillehammeru letos vydá už popáté a starého příběhu si je velmi dobře vědomý.

„Doufám, že se vrátíme k výsledkům, které jsme předváděli do Toblachu a trochu poskočíme v celkovém pořadí týmů, kde nám zatím patří pátá příčka.“

„Já si na to vzpomenu vždycky ve chvíli, když si musím ten batoh sbalit. Je velmi nepříjemné s ním jet 54 kilometrů, když na to člověk není zvyklý. Mně osobně to vadí na začátku, pak o něm většinu závodu nevím, a v závěru se začne zase hlásit,“ popisuje šéf nejlepšího českého týmu v dálkových bězích.

Bauer Ski Team bude v Norsku téměř kompletní, kromě Barbary Jezeršekové v sobotu odstartují všichni členové týmu včetně jedniček Kateřiny Smutné a Ilji Černousova.

„Byl bych rád, kdyby oba bojovali o stupně vítězů. Nejvíc si přeju, aby nám skončilo trochu smolné období, které začalo diskvalifikací Ilji v Toblachu, kde původně dojel počtvrté za sebou na stupních. Doufám, že se vrátíme k výsledkům, které jsme předváděli právě do Toblachu, a trochu poskočíme v celkovém pořadí týmů, kde nám zatím patří pátá příčka,“ přeje si Bauer.

V barvách jeho týmu se na Birkebeinerrennetu představí také Jan Šrail, který se blýskl téměř šedesátikilometrovým únikem na Vasově běhu, Alexis Jeannerod, Adam Fellner, Roxane Lacroixová a sám Bauer. „Z výkonů Roxane jsem nadšený, zatím jezdí stabilně do desátého místa, což je super,“ pochvaluje si přínos francouzské lyžařky, která naskočila do rozjeté sezony.

Lauf s povinnou výbavou

Složitou situaci bude mít tým podobně jako ostatní v tom, že na 54kilometrové trati je autem přístupných jen pár míst, kam se případně může dostat servis s občerstvením. Právě to je jeden z důvodů, proč pravidla striktně říkají, co je třeba vézt s sebou v batohu těžkém 3,5 kg. Povinná je bunda, čepice, kalhoty, rukavice, spodní prádlo a kukla na obličej. Doporučené zejména pro hobby lyžaře je i jídlo, pití a vosk na lyže.

„Na celé trati se dostanete autem jen na devátý, sedmadvacátý a pětačtyřicátý kilometr. Z jiných míst nejde lidi stáhnout a v horách se počasí mění rychle. Jede se po planinách, kde to může nepříjemně foukat. Výbava je tak daná kvůli tomu, aby nikdo v případě potíží neumrznul, což platí zejména pro hobíky,“ vysvětluje Bauer, jehož tým bude v horách spoléhat i na servismany přemisťující se na lyžích.

Birkebeinerrennet je náročný svým profilem i těžko předvídatelným počasím, které může jeho průběh výrazně ovlivnit například větrem na planinách. „Mohou tam být úplně jiné podmínky než na startu, stopy třeba budou zafoukané. I to je jedno ze specifik tohoto závodu,“ uzavírá Lukáš Bauer, který věří, že v sobotu budou v Norsku panovat optimální podmínky pro útok jeho svěřenců na stupně vítězů.