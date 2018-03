Společnost Sport Invest by od Jansty mohla koupit basketbalový Nymburk

Informují o tom Hospodářské noviny. Listu ani ČTK to žádná ze stran nepotvrdila, ale informaci ani nevyvrátila.

„Teď se k tomu nechci nijak přímočaře vyjadřovat, je to na pozdější komunikaci,“ citovaly Hospodářské noviny Davida Trávníčka, jednoho ze spolumajitelů Sport Investu. „Zatím je předčasné o tom mluvit,“ uvedl Jansta.

Nejlepší český basketbalový klub se aktuálně pyšní 14 českými tituly v řadě a pravidelně hraje v pohárové Evropě.

V roce 2013 do jeho vlastnických struktur vstoupila akciová společnost Sportovní holding Praha miliardáře Petra Speychala a klub usiloval i o postup do prestižní Euroligy. Projekt však brzy zkrachoval a o chod se nadále staral zejména právník a předseda České unie sportu a České basketbalové federace (ČBF) Jansta, který je 22 let prezidentem klubu.

Loni v květnu však Jansta oznámil, že v roli prezidenta a také vlastníka končí a hledá nástupce, kterému by klub předal. Kvůli jeho zdravotním potížím se prodej oddálil.

Nyní se však zdá, že jednání spějí ke konci a novým vlastníkem by se mohla stát společnost Sport Invest, která se dosud zaměřovala na zastupování sportovců, především fotbalistů a hokejistů, na marketing a sportovní cestovní kancelář.

V basketbalu se dosud angažovala zejména organizací dětského turnaje Jr. NBA League ve spolupráci s ČBF.