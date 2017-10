Nymburk zahájil basketbalovou Ligu mistrů domácí porážkou s Nanterre

Nově složený tým českého šampiona v souboji s francouzským vítězem letošního FIBA Europe Cupu nezachytil vstupy do obou poločasů a připsal si první domácí prohru v pohárech po 13 výhrách a od listopadu 2015, kdy nestačil na Bakken Bears Aarhus.

Nymburk přes léto vyměnil polovinu týmu a omladil kádr. V soutěžní sezoně stihl odehrát jen dva zápasy české NBL proti Ostravě a Svitavám, ale přední francouzský celek z pařížského předměstí představoval větší výzvu a domácím chvíli trvalo, než si přivykli na mezinárodní tempo. To už ale prohrávali o deset bodů.

„Úroveň Ligy mistrů je něco jiného než česká liga a dnes jsme to poznali na vlastní kůži. Je to agresivnější. My navíc neproměňovali vyložené šance,“ řekl zkušený pivot Petr Benda.



Ve druhé čtvrtině se Nymburk vrátil do utkání a dokonce skóre otočil, když proměnil několik košů s faulem. Tým táhl zejména nový pivot Boris Barač.

Aktivitou hýřila další nová posila Kendrick Ray, který ale dlouho postrádal produktivitu.

„Podobně jako další kluci hrál takovou soutěž poprvé a je to mladý hráč. Normálně by dal v takovém utkání 30 bodů,“ řekl trenér Ronen Ginzburg o nové posile, která na 11 bodů potřebovala 16 střeleckých pokusů.



Z českých hráčů byl klíčovou postavou zkušený Pavel Pumprla, který se vrací po vážném zranění, jež ho připravilo o téměř celou minulou sezonu. S osmi body, devíti doskoky a čtyřmi asistencemi byl nejužitečnějším hráčem utkání. „Pampy hrál dobré utkání podobně jako Tomáš Vyoral,“ ocenil Ginzburg výkon další letní posily.

Domácí často hráli s malou sestavou na jediného pivota a právě Pumprla nejvíce vypomáhal pod košem, ale soupeř to zejména ve třetí čtvrtině po poradě v šatně dokázal využívat a 47 bodů z celkových 81 dali jeho tři podkošoví hráči. Nejvíce Johan Passave-Ducteil, který dal 19 ze svých 20 bodů ve druhé půli.

„Oni hodně střílí z dálky, to jsme jim zastavili, ale zaplatili jsme za to pod košem. V úvodu třetí čtvrtiny jsme neproměnili tři otevřené střely z dálky. Pak by za to zaplatili oni a třeba by přešli na menší sestavu. Takto zůstali u větší a vyplatilo se jim to. Byla to sázka, kdo z koho,“ vysvětlil Ginzburg, proč sázel na menší sestavu.

„Připravovali jsem se na jejich střelce z dálky. Je to tým, který vystřelí 35 trojek za zápas. Hodně jsme to přebírali, ale pak jsme byli pozdě u jejich pivotů, kteří nás porazili. Jednu věc jsme pokryli, ale druhou nás potrestali. Nebyli jsme schopni je zastavit v dolním postavení,“ souhlasil Benda.

Sestřih ze zápasu Nymburk - Nanterre:

Nanterre se povedlo odskočit až na rozdíl 16 bodů a Nymburk už se podruhé nedokázal do utkání vrátit. Hned na úvod si tak zkomplikoval boj o postup ze skupiny, protože doma prohrál právě s jedním z hlavních soupeřů o umístění mezi nejlepší čtyřkou osmičlenné skupiny.

„V této skupině, která je mnohem silnější než loni, nás ta prohra může přijít draho, ale to se uvidí až postupem času. Máme obměněný tým a doufám, že si to časem sedne. Skupina je o osmi účastnících, takže je dlouhodobější a máme šanci na reparát. Není proč skládat zbraně po jednom nepovedeném zápase. Příště už ale doma musíme vyhrát,“ dodal Benda.