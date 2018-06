Nymburk s Opavou jsou v hlavní fázi Ligy mistrů, Pardubice v předkole

Nymburk s Opavou jsou mezi 26 celky, které mají jistou účast v základní fázi. O zbylých šest míst se popere 30 týmů ve třech předkolech. Pardubice jsou mezi šesti celky nasazenými rovnou do třetího předkola, čeká je tak jediné dvojutkání o postup do hlavní fáze.

Účastníci Ligy mistrů Česko: ČEZ Nymburk, BK Opava

Belgie: BC Ostende

Francie: JDA Dijon, Le Mans Sarthe, SIG Štrasburk

Itálie: Virtus Boloňa, Sidigas Avellino, Umana Reyer Benátky

Izrael: Hapoel Jeruzalém, Hapoel Cholon

Litva: Neptunas Klajpeda

Lotyšsko: BK Ventspils

Německo: Brose Bamberg, MHP Riesen Ludwigsburg, Telekom Bonn

Polsko: Anwil Wloclawek

Řecko: AEK Atény, PAOK Soluň, Promitheas Patras

Slovinsko: Olimpija Lublaň

Španělsko: Iberostar Tenerife,Montakit Fuenlabrada

Turecko: Banvit Bandirma, Besiktas Istanbul, Eskisehir

Zatímco Nymburk má s Ligou mistrů zkušenosti, Opava zažije premiéru. A to sebou nese i zvýšenou investici.

„Čeká nás také spousta úprav, například budeme muset mít stacionární koše, ty naše závěsné FIBA nevyhovují. Čeká nás sedm venkovních zápasů a zatím nevíme, bude-li to v dosahu autobusu, letadla či kombinaci obojího. Takže jen účast nás bude stát od dvou do pěti milionů. A kdyby bylo všechno cestování letecky, budeme se z toho hrabat ještě dlouho,“ připustil pro klubový web opavský manažer Dušan Štěnička. Účast však klub nechtěl odmítnout. „Bereme účast v této soutěži jako povinnost. Zástupci naší federace bojovali o to, aby Česká republika měla v Lize mistrů dvě místa. Kdybychom účast odmítli, Česko by o to druhé místo přišlo,“ dodal Štěnička.

Los rozdělí 11. července účastníky do čtyř skupin po osmi, z nichž pak čtyři celky projdou do play off. Kluby mimo jiné budou hrát o prémii milion eur (asi 26 milionů korun) pro vítěze.

Základní část začne 9. října.