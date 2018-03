Poprvé do čtvrtfinále? Nymburk chce v Řecku vykročit za postupem

Nymburk má nyní velmi dobrou formu. Z posledních 31 duelů ve všech soutěžích prohrál jediný - s Besiktasem, nejlepším týmem základní skupiny Ligy mistrů. Jinak Nymburk vyhrál osm z posledních devíti zápasů v soutěži, proto jde do souboje s AEK jako mírný favorit.

Řecký celek ovšem v únoru získal domácí pohár, když porazil Panathinaikos Atény i Olympiakos Pireus a také v lize sbírá vítězství.

„Každý úspěch je cenný, ale doufám, že nezůstaneme jen u postupu ze skupiny. Budeme chtít jít ještě dál, větší pohárový úspěch nám chybí. Jednou jsme byli těsně před branami Final Four Eurocupu, těsně nám utekl postup do Euroligy, ale větší úspěch jako Final Four nemáme,“ přál by si pivot Petr Benda postup mezi čtyři nejlepší celky soutěže.

Petr Benda z Nymburka v utkání s Avellinem

Zatímco Nymburk skončil ve své skupině druhý s bilancí deseti výher a čtyř porážek, AEK byl třetí ve skupině C a postup si zajistil až těsnou výhrou v posledním kole nad Bayreuthem 83:81 po dvou trojkách v poslední minutě.

Klíčovými hráči soupeře jsou Američané Mike Green a Manny Harris, který odehrál 93 zápasů v NBA, a také dvojnásobný euroligový vítěz Dušan Šakota. Pod košem je nebezpečný 210 centimetrů vysoký Dimitris Mavroeidis či další Američan Vince Hunter, který byl do ledna na soupisce Memphisu v NBA.

Postupující narazí ve čtvrtfinále na vítěze utkání mezi Štrasburkem a litevským Neptunasem Klajpeda.