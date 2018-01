Holky se musí vzpamatovat, říká trenérka basketbalistek Karlových Varů

„Bylo to úplně šílené. Pokud se některé holky nevzpamatují, že mají zabrat a lítat jak hadr na holi, tak se nikam neposuneme. Je to jen o nich, s jakým nasazením se k tomu postaví a kolik síly do toho dají,“ postěžovala si.

„Takhle se profesionálky nechovají, to je ztráta času. Pokud se nevzpamatují a nebudou chtít dát do toho všechno, tak můžeme jít hrát maximálně plácanou,“ dodala Krämerová.

Karlovarská kapitánka Dana Kušlitová nastřílela do koše svého bývalého klubu plných 31 bodů, připojila osm doskoků a pět bloků - a to všechno její tým potřeboval jako sůl. Už do poločasu stihla Kušlitová 19 bodů a její celek vedl 45:37. A byl to náskok rozhodující.

Ve druhé půli se totiž hrálo ještě vyrovnaněji. Sedmadvacetiletou pivotku, jež zůstávala v západočeském celku dosti osamocená, se společně pokoušelo pokořit hned trio nejlepších Jihočešek. Tereza Šípová zaznamenala 24 bodů a sedm doskoků. Kristýna Tomšovicová se blýskla 19 body, osmi doskoky a osmi zisky a Alena Jeništová zvládla double-double

17 bodů a 11 doskoků.

Krämerovou mírně těšila jen jediná věc. „Zdravotní stav snad bude dobrý, máme dost lidí do rotace. Bohužel hrát budou jen ty, které si zaslouží, protože koukat se na to, co předvedly se Strakonicemi, to je hanba,“ nebere si servítky.

„Dva roky jsme spolu trénovaly a všechno zmizelo. Nechápu, jak za dva roky práce se přece nemůže vše rozplynout odchodem jedné hráčky,“ pozastavuje se nad stavem družstva. Co s tím? „Jediné řešení je, že každý slyší na peníze, a tak když nemáš výkonnost, nedostáváš. V tomto případě to ani jinak nejde.“

Možná únava? Na začátku roku mají karlovarské basketbalistky, oproti jiným obdobím, dost nabitý program. „Nemyslím si, že by toho bylo tolik. Za mé éry se hrála také kupa zápasů a žiji a dotáhla jsem to daleko. Prostě, když někdo chce, tak se tomu postaví a pokud nechce, tak se z toho po...,“ svérázně vysvětluje Marcela Krämerová.

Věrna své tradici a momentální náladě šla po utkání rovnou z haly. „Po zápase do šatny nejdu, řekla bych něco co se nedá vzít zpátky. Rozebereme si to v průběhu dalších dnů. Máme na čem pracovat,“ říká.

Času nazbyt není. Už v pondělí hrají Český pohár o postup do Final Four s týmem Žabiny Brno, který září v Evropě a dostává se do špičky ligy. Hned v pátek veledůležitý ligový duel s Ostravou. Nebude upřednostněna liga? „Dáme do toho všechno, neuznávám rozdělování na důležité a nedůležité zápasy. Pokud dostanu pokyn, že nemáme, tak...“