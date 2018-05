Po první výhře došlo v Jindřichově Hradci i na slzy, pomohl i nový kouč

Siréna. Konec zápasu a na tabuli svítí skóre 99:90. Hráči ve žlutých dresech jásají a sbíhají se doprostřed palubovky do velkého chumlu. Radost je obrovská, skoro to může vypadat, jako kdyby tým vyhrál prestižní trofej.

Tady ale nešlo o žádný titul či postup. Jen o jednu, dalo by se říci, obyčejnou výhru. Ale pro basketbalisty Jindřichova Hradce hodně důležitou - první od začátku této sezony. Doma porazili Svitavy 99:90.

Předtím osmnáct zápasů v řadě prohráli. „Dneska se konečně aspoň usměju, protože jsem byl poslední týdny nesnesitelnej dědek doma i tady,“ říkal hned po sobotním utkání hlavní jindřichohradecký kouč Karel Forejt.

„Kdo to nezažil, tak nikdy nepochopí vaše pocity. Bylo to fakt špatné a náročné. Ale takto se cítil celý tým, ne jen já sám,“ dodal Forejt, který popsal atmosféru po první výhře. „Na hráčích bylo vidět, jak jim to pomohlo. Někdo křičel, někdo si pro sebe dokonce i pobrečel. Byly tam velké emoce,“ zmínil jindřichohradecký kouč.

Karel Forejt se zlobí na basketbalisty Jindřichova Hradce.

To potvrzuje i kapitán týmu Stanislav Zuzák. „Už to bylo opravdu nekonečné,“ říká k sérii porážek.

„A v kabině se o tom nejde nebavit, každého z nás to štvalo. Přeci jen mladší kluci ještě hráli v nižších soutěžích, kde i vyhrávali. Ale já a pár kluků jsme opravdu výhru za celou sezonu nepoznali. Proto nám teď fakt spadl kámen ze srdce, velký kámen,“ směje se Zuzák, který věří, že tým první výhra správně nabudí a výsledky Jindřichova Hradce po zbytek sezony už budou jen lepší.

Trenér Jugo přinesl nový pohled

Karel Forejt chtěl po sérii proher dokonce jako trenér odstoupit, ale vedení klubu to odmítlo.

„V klubu jsem už hodně dlouho, ale nejsem ten typ člověka, který by zbaběle utíkal. Přesto mi v tu chvíli přišlo příhodné a seriózní rezignovat,“ vylíčil Forejt. „Není to tak, že bych týmu už neměl co dát, pořád mám a pořád mě to baví.“

Jaký byl podle něj hlavní důvod toho, že basketbalisté Jindřichova Hradce zvítězili až na devatenáctý pokus?

„Říkám to prakticky celou sezonu. Jsme tým, který potřebuje, aby se sešlo více faktorů, které jsou pro výhru důležité. Hlavní je, že my musíme podat nadprůměrný až maximální výkon a také se potřebujeme strefit do horší formy soupeře. Já se nerad zmiňuju o rozhodčích, ale pro nás je také důležité, že řídí zápas na rovinu. A tohle všechno se nám proti Svitavám sešlo. Výborný výkon také předvedl rozehrávač Sinadinovič, který zahrál opravdu excelentní zápas. A v neposlední řadě je to také novým trenérem,“ narazil Forejt na novinku v realizačním týmu hradeckého kádru.

K týmu se před týdnem připojil nový trenér pocházející z Chorvatska Rudolf Jugo. Zkušený kouč trénuje od roku 2000 a působil v nejvyšších ligách v Chorvatsku, Kosovu, Slovinsku a naposledy na Slovensku. Jugo tak trénoval například Šibenik, s KK Zadar vyhrál chorvatský pohár i celou tamní ligu, koučoval i Slovan Lublaň či Cedevitu Záhřeb.

„Nového trenéra považuji za velice důležitý faktor. Sice během těch dvou tréninků Rudolf Jugo nemohl přinést nic nového, ale posun je už v tom, že jsme teď byli na hráče dva. Můžete jednotlivé věci spolu probrat, máte více názorů. Mít dva kouče na lavičce jsem považoval za nutnost, mají to tak všechny týmy v lize. Vždyť já jsem řadu zápasů objezdil po republice jen sám s masérem,“ zdůraznil hlavní trenér Forejt.

Karel Forejt, trenér Jindřichova Hradce, usměrňuje Lukáše Stegbauera.

Je jasné, že basketbalisty z Jindřichova Hradce čeká boj o záchranu v nejvyšší domácí soutěži. Do konce základní části zbývají ještě tři kola, pak přijdou na řadu duely, ve kterých se rozhodne o účastnících baráže. Ta pak určí, jestli někdo z NBL sestoupí.

„Jednoznačným cílem vedení klubu je soutěž pro Jindřichův Hradec udržet. Teď je to hlavně o psychice a já věřím, že tento tým má co dát a ukázat,“ věří Karel Forejt.