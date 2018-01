Basketbalisté Olomoucka ještě zabojují o skupinu A1

Jan Močnik (vlevo) z Olomoucka zakončuje na koš Nymburka, brání ho Alex Davis.

Čtyři kola před koncem základní části má jistý postup do nadstavbové skupiny A1 pouze Nymburk. Opavu a Pardubice by však z elitní šestky mohla vyřadit pouze teorie. O zbývající tři místa, znamenající v předstihu jistý postup do play-off, bojuje pět klubů. Včetně BK Olomoucko. Nováček má ovšem aktuálně nejhorší pozici. Zatím v sezoně nasbíral devět výher, jeho čtyři protivníci deset.

„Uškodila nám poslední domácí porážka s Opavou. Tu jsme si nepřáli. Kromě horší bilance máme navíc i poměrně těžký los, protože v posledních čtyřech kolech hrajeme třikrát venku. Ale nevzdáváme se,“ říká trenér Olomoucka Predrag Benáček. „Nikdo nedokáže odhadnout, jak se může střed tabulky ještě zamotat. Některé týmy hrají mezi sebou, v každém kole je nějaký nečekaný výsledek. Potřebujeme vyhrávat. Jedno, jestli doma, nebo venku. Jinak se do horní šestky nedostaneme,“ dodal. Klub, který domácí zápasy hraje na prostějovské palubovce, se v sezoně trápí především v obraně. Hned v sedmi případech dostal přes devadesát bodů, což je hodně. Celkově je v tabulce inkasovaných bodů až desátý. Horší je pouze Ostrava a Brno. Výpadky v defenzivě nedokáže někdy napravit ani nadprůměrně úspěšný útok. „Směrem dopředu máme kvalitní tým. Útok ale zápasy nevyhrává,“ posteskl si Benáček. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Složení týmu odpovídají i individuální statistiky. Mezi desítkou nejlepších střelců jsou hned dva zástupci BK Olomoucko: čtvrtý J-CFuller a pátý Charles Mitchell. Fuller se výrazně zapsal i do žebříčků rekordů sezony. Jindřichovu Hradci dal třiatřicet bodů, což je třetí nejlepší výkon od začátku ročníku, sedmé místo mu zajistilo jedenatřicet bodů v souboji s Brnem. Rovných padesát bodů v koeficientu užitečnosti z 13. ledna, kdy zářil na palubovce Lvů, je rovněž sezonním maximem. V této tabulce je v první desítce i Mitchell. Koeficient na rovnou čtyřicítku vytáhl ve svém první vystoupení proti Ústí, což mu vyneslo osmé místo. „Na statistiky se během zápasu nesoustředím. Sice na ně můžu být pyšný, ale bez výher jsou k ničemu,“ tvrdí Mitchell. V závěru základní části hostují hráči BK Olomoucko v pátek (17.30) v Ostravě, pak v Pardubicích, na půdě svitavských Turů a přivítají Brno. „Není to optimální rozlosování. Už jsme ale několikrát ukázali, že umíme vyhrávat i venku. Záleží na našem přístupu. Půjdeme za postupem do skupiny A1. Je to náš cíl,“ velí pivot Martin Novák.