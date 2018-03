Karlovarské basketbalistky čeká odveta s gigantem. Přivítají USK

ZVVZ USK Praha je v Česku „neporazitelný“. V ŽBL uspěl už ve 136 zápasech za sebou. První místo po základní části je pro něj tedy samozřejmostí. BA Karlovy Vary zase potřetí v řadě obsadila osmou příčku. Takže i čtvrtfinále těchto dvou soupeřů je už stabilní součástí programu.

Konkurence ne, zkušenost

Konkurovat Pražankám v silách západočeského celku není. Mladé hráčky ročníku 2000, Anna Rosecká, Barbora Jindrová nebo Simona Sklenářová, dostávají šanci naznačit, kam to mohou z mládežnických reprezentací dotáhnout. Dana Kušlitová či v posledních dnech dobře hrající Dominika Pohunková se pro změnu porovnávají s českou i evropskou elitou. Zvlášť Pohunková, která hrávala za VŠ Praha a jeden čas měla k posunu do ZVVZ USK Praha blízko, musí mít o motivaci postaráno. Jenomže už během dvou zápasů sezony bylo jasné, kdo je pánem. Oba zápasy měly „vyrovnanou“ bilanci, USK vyhrál 117:34 a 117:41.

Play off USK - K. Vary 2015/16

USK Praha – K. Vary 117:56

K. Vary – USK Praha 45:105

USK Praha – K. Vary 114:35



2016/17

USK Praha – K. Vary 99:42

K. Vary – USK Praha 55:103

USK Praha – K. Vary 80:40 2017/18

USK Praha – K. Vary 101:65

K. Vary – USK Praha 23.3.18

USK Praha – K. Vary 27.3.18

Podobný výsledek byl i v prvním zápase čtvrtfinále, nakonec čtyřicetibodový rozdíl, avšak tři čtvrtiny to vypadalo pro Vary nadějně. Podávaly totiž výborný výkon a po třiceti minutách držely ještě velmi rozumný rozdíl o sedmnáct bodů. Potom jim došly síly a USK v poslední čtvrtině navýšil rozdíl ve skóre někam blíže k předzápasovým očekáváním. „Zápas jsme nakonec vyhrály o čtyřicet bodů, ale první poločas byl bez náboje a bez velké snahy bránit z naší strany,“ přiznala trenérka pražského celku Natália Hejková.

Mnohem větší spokojenost byla pochopitelně na varské straně. „My jsme určitě nepřijeli vyhrát, ale chtěli jsme uhrát nějaký slušný výsledek, což se nám tři čtvrtiny dařilo. Ale ta kvalita se nakonec ukázala úplně někde jinde,“ uvedl karlovarský manažer Roman Maleček.

Střelkyní úvodního čtvrtfinálového zápasu byla s 29 body a 13 doskoky Alena Hanušová, Režanová přidala 24 bodů, Xargay se blýskla 13 asistencemi. Na druhé straně Dana Kušlitová byla nejlepší hráčkou hostí, když dala 19 bodů.

Mladý karlovarský klub ve své novodobé historii od přejmenování z Lokomotivy na Basketbalovou Akademii potřetí v řadě postoupil do play off ŽBL, ale také potřetí za sebou hraje s obrovským favoritem ZVVZ USK Praha. Tomu odpovídají i výsledky všech dosavadních sedmi zápasů. Vary prohrály a nic nenasvědčuje tomu, že by se dnes, nebo případně v úterý v Praze, kdy se hraje třetí duel, mělo něco měnit. Nejpříznivějšího výsledku Vary dosáhly přesně před rokem (24.3.2017), kdy v posledním duelu sezony prohrály jen 40:80.

Zaváhalo pouze KP Brno

Basketbalistky USK Praha tak potvrdily na úvod play off roli favoritek a Karlovy Vary na domácím hřišti po pomalejším začátku porazily 101:65. Nezaváhal ani druhý tým základní části Nymburk, který zvítězil nad Slovankou 70:66. Hradec Králové přehrál Slavii Praha 81:62. Z družstev, která měla na úvod čtvrtfinálových sérií výhodu domácího prostředí, klopýtlo jen KP Brno, s bývalým varským koučem Davidem Zdeňkem. Vítězky Českého poháru prohrály v brněnském derby se Žabinami 53:61.

Sedminásobné šampionky z USK proti Karlovým Varům vyhrály první poločas o 12 bodů, hostující hráčky ale i ve třetí čtvrtině držely krok. Teprve v poslední části domácí basketbalistky odskočily a po koši Karolíny Elhotové prolomily i stobodovou hranici. Bodově se nejvíce dařilo Aleně Hanušové a Marii Režanové, které daly dohromady 53 bodů.