Hradecké a trutnovské basketbalistky na startu: loňský rok by braly

Basketbalistky Sokola Hradec Králové a Lokomotivy Trutnov v neděli vstoupí do nového ročníku domácí nejvyšší soutěže s tím, že pokud by zopakovaly své loňské výsledky, byly by spokojené. „Kvalitu a posilování týmů soupeřek vnímáme každý rok. I letos, kdy zvlášť posilovalo třeba KP Brno a kvalitní cizinky přivedl Nymburk,“ uvedla Romana Ptáčková, trenérka hradeckého Sokola.

Její tým bude v této sezoně pod tlakem soupeřek. V současném českém ženském basketbale za bezkonkurenčním USK Praha totiž právě Hradec v posledních letech patří k nejlepším, o čemž nejlépe svědčí jeho bilance: za posledních pět let získal čtyři medaile, dvě stříbrné a dvě bronzové, tu cennější naposledy na jaře. „Chceme tam patřit stále, ale stejně jako v minulých sezonách můžeme čekat kvalitní konkurenci,“ přiznává trenérka.

Hradec v létě obměnil část kádru, z toho stříbrného v něm nejsou například Gabriela Andělová, Lenka Pazerová či Michala Hartigová, naopak přišly Lenka Šípová, Kateřina Bartoňová, Renata Březonová a Kateřina Zavázalová.

„Doplnění je adekvátní, bohužel nás v přípravě provázejí zdravotní problémy hráček. Potřebujeme, aby se co nejdříve uzdravily a abychom se dostaly do herní pohody,“ uvedla trenérka.

V Trutnově v neděli otevřou druhou sezonu od chvíle, kdy klub přešel na finančně úspornější poloprofesionální režim. V minulé sezoně z toho byl postup do play-off a konečná sedmá příčka, pro klub i příznivce příjemné překvapení. Co letos?

Tým se bude muset především obejít bez dvou zkušených tahounek. Kateřina Hindráková ukončila kariéru a Milena Prokešová odešla do KP Brno. Navíc skončily zahraniční hráčky. Klub to řešil doplněním dorostenek do tak už mladého kádru a hlavně příchodem tří cizinek. V týmu se objevily Portugalka Michelle Brandaoová a Američanky Shawnte Goffová a Chelsea Snyderová, která naposledy působila v Austrálii.

Trutnov jejich pomoc bude potřebovat hned od začátku, už v neděli hraje zápas se Slovenkou Mladá Boleslav, možnou konkurentkou v boji o play-off. Zápas začne v 17 hodin, o hodinu dříve rozehraje Hradec své utkání v Ostravě.