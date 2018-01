Žabiny si otestovaly Východoevropskou ligu. Chtějí ji hrát stabilně

V oficiálních výsledcích zápasy Žabin nejsou, klub v Lotyšsku startoval jenom „na zkoušku“ namísto tureckého celku Bornova Becker. Ten se z finančních důvodů odhlásil.

Vzhledem k tomu, že soutěž se zkráceným názvem EEWBL měla v Lijepaje na programu poslední turnaj, šlo výpravě ze Žabin především o to, zanechat po sobě kladný dojem.

Herní test na EEWBL Žabiny - Kibirkstis Vilnius 80:61 Žabiny - Lijepaja 62:55

„Organizátoři chtěli vidět, jestli bychom byli přínosem. My jsme byli zvědaví, nakolik nás soutěž osloví, jestli má smysl o ni usilovat po herní i organizační stránce. Vzhledem k tomu, že všechno bylo na vysoké úrovni, jsme rozhodnuti EEWBL v příští sezoně hrát,“ uvedl Viktor Pruša, trenér Žabin.

Klub měl od pořadatele uhrazené ubytování a stravu, postarat se musel pouze o dopravu. Tu řešil narychlo. Na přelomu roku se naskytla možnost turnaj Východoevropské ligy místo Turkyň obsadit, 2. ledna se z možnosti stala realita. Autobusem do Lotyšska jet Žabiny nechtěly, s tím měly zkušenosti z nedávné cesty do Rumunska. Záleželo na tom, jestli se podaří zajistit letenky a investovat do nich 150 tisíc korun.

Takové výdaje by je čekaly i v příští sezoně, kdyby se rozhodly do projektu (probíhá třetí ročník) skutečně vstoupit. Hraje se systémem turnajů, kdy náklady v místě hradí hostitel a týmy si platí dopravu.

V čem je novinka tak prospěšná?

„Vzhledem k tomu, že EEWBL hraje 16 týmů z deseti zemí, je možnost poznat více herních stylů velmi lákavá. Nabízí se šance obrovsky rozvíjet tým. I organizačně je soutěž na vyšší úrovni než Středoevropská liga CEWL, kterou taky hrajeme. Skvělé byly pro nás zápasy i z toho pohledu, že na začátku roku je v kalendáři delší pauza. Jsme rádi, že jsme si mohli vyzkoušet některé nové věci, na kterých jsme pracovali, a do české ligy jdeme s větším sebevědomím,“ pochvaloval si Pruša.

Nejbližším cílem Žabin, kde mohou nabranou herní praxi uplatnit, je závěr poháru CEWL. V něm pokukují po postupu do finálového turnaje se záměrem ho pořádat. Vloni CEWL vyhrálo KP Brno.