Naštvaný ústecký šéf Hrubý: Rozhodčí brzdí rozvoj basketbalu

„Když jsem se pídil po tom, co se stalo, bylo mi řečeno, že někdo zapomněl delegovat rozhodčí na toto utkání. To je tak obrovská chyba, která se neděje ani v krajském přeboru ve fotbale! Basket marketingově i výkonnostně šplhá nahoru, ale rozhodčí jsou problém. Celkově jejich přístup k basketu není dobrý,“ vyčítal Hrubý po utkání, které Sluneta ovládla 112:83.

„Utkání museli odřídit místní rozhodčí, což samozřejmě nebylo snadné. Ale zvládli to dobře. My jsme rádi za Alpe Adria Cup, máme aspoň více zápasů, když se NBL hraje jen dvoukolově. A takovéhle chyby se prostě stávat na této úrovni nemohou.“

Viníkem je podle Hrubého Asociace basketbalových rozhodčích. „Už minule sem sudí přijeli na utkání Alpe Adria Cupu až tři čtvrtě hodiny před zápasem, přitom je běžná praxe, že na ligu se jezdí hodinu a půl dopředu, aby se stihli připravit. Bylo nám jen řečeno, co chceme, když za Alpe Adria Cup nejsou takové peníze jako za ligu. Podle mě ale sudí rozhodně nejsou špatně honorovaní, a pokud se neproberou, tak se nůžky mezi kvalitou ligy a arbitry budou rozevírat víc a víc,“ kritizuje ústecký šéf.

A vadí mu i způsob rozhodování některých zápasů. „Všichni jsme lidé a děláme chyby, jenže my jsme okamžitě sankcionovaní obrovskou pokutou, ale když sudí ovlivní utkání, tak se nestane nic. Přitom to má vliv na návštěvy, sponzory. My nemáme právo vědět, zda rozhodčí dostali nějakou sankci, zavřeli se do kukly a nechtějí nás do ní pustit, což je obrovská chyba,“ myslí si Hrubý.

„Přitom vždy před sezonou máme s velkou pompou školení, co a jak se bude pískat, ale funguje to tak čtrnáct dnů, než to vyšumí a jede se zase ve starých kolejích. Mladí nezkušení rozhodčí jsou naváděni, aby byli arogantní a nepouštěli si nikoho k tělu, tak by to vypadat nemělo. Některé zápasy jsou ne citlivě ovlivněny, jako příklad mohu dát naše utkání s Olomouckem,“ uvedl Hrubý duel, v němž Sluneta doma padla 79:83.

Ústecký šéf si přeje větší komunikaci mezi rozhodčími, vedením soutěže, manažery týmů i hráči. „Když si vzpomenu třeba na Pavla Bosáka, který u nás také působil. Stačilo, aby se špatně podíval na rozhodčího, a hned měl technickou chybu. A naopak jiní hráči můžou sudího poslat někam a nic se neděje. Takže je potřeba zahodit předsudky a víc komunikovat. Liga jde nahoru, týmy jsou vyrovnanější a byla by škoda, aby rozhodčí byli jednou z brzd rozvoje basketu. Pokud se nechytí za nos a nebudou to chtít nějak změnit, tak to bude mít opravdu velký dopad na náš sport!“