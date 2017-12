Šéf ústeckých basketbalistů Hrubý: Davenport není v kondici, možná skončí

„Sice jsme šestí, ale tabulka je neúplná, soupeři mají zápasy k dobru. Zatím neplníme cíl tak, jak jsme si stanovili před sezonou,“ neskrýval ústecký šéf rozpaky po pondělní domácí porážce Slunety s favorizovanou Opavou 70:80.

Jak hodnotíte bitvu s Opavou?

Chtěli jsme ji porazit, i když víme, že je nahoře a má dobrý tým. Vstoupili jsme do toho dobře, ale v druhé polovině na nás Opava postavila zónu, s níž jsme si nevěděli rady. Byli jsme úplně bezzubí a hosté si došli v pohodě pro vítězství.

Sezona je v půlce, jak tým naplňuje vaše očekávání?

Určitě máme tým na lepší umístění, než jsme teď. Promarnili jsme zápas na USK tristním výkonem, tam jsme jednoznačně měli vyhrát. Měli jsme doma porazit i Svitavy, to jsou zápasy, které musíme zvládat, pokud chceme bojovat o první šestku. Ale pořád jsme teprve v polovině soutěže, je ještě dlouhý čas na to, abychom s tím zahýbali.

Po porážce na USK jste s hráči vedl pohovory. Zabralo to?

Byl jsem tehdy hodně naštvaný, protože to, co kluci předvedli, bylo absolutně neomluvitelné. Nicméně potom jsme vyhráli derby s Děčínem, což byl super zápas, který ukázal, že to jde. Takže apeluji na hráče, aby podávali stoprocentní výkon vždy. Proti Opavě se to nepovedlo, řada kluků neměla svůj den. To je sport, to se stane, jdeme dál.

Jak se vám zatím jeví americká posila Christopher Davenport, který přišel náhradou za Kanaďana Wolframa?

Musím říct, že není ve formě, v jaké jsme si představovali. Nepřišel v dobré fyzické kondici, a jelikož jsme v plné sezoně, kdy není čas na nabírání fyzičky, tak jsme z toho trošku rozčarovaní.

Je možné, že v Ústí skončí a vy budete muset hledat dál?

Nevylučujeme to. Chris je tady na 14denní zkoušku, pokud nás nepřesvědčí, budeme se muset poohlédnout jinde. Takový je život. Jeho zkouška skončí po zápase s Brnem, dostane také šanci v pohárovém zápase v Písku, pak se uvidí. Řešíme to s koučem intenzivně, čekali jsme od tohoto postu víc. Nechci dělat unáhlené závěry, ale není to tak růžové, jak jsme si představovali.

Blíží se Utkání hvězd NBL, které se v Ústí uskuteční 30. prosince. Na co byste pozval fanoušky?

Určitě je na co se těšit. Vystoupí Rytmus, bude nová soutěž - turnaj jeden na jednoho, samozřejmě soutěž v trojkách a ve smečování. Věřím, že bude zase plno jako loni.