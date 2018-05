Dívat se na fanoušky v euforii je nejlepší pocit, říká manažer Ústí

Jaký bude kádr na příští sezonu?

Jsme domluvení s pivotem Šteffelem, pokračuje. Patří do Slunety, našel si holčinu z Ústí, založil rodinu. Smlouvy jsme nabídli Šmídovi a Američanům Robinsonovi a Svejcarovi. Můj cíl je, aby tým zůstal pohromadě. Udělám pro to všechno, bohužel se to na 95 procent nestane. Jak kvůli nárokům hráčů, tak i našim finančním možnostem.

Kdo má kontrakt?

Pecka, Šotnar, Dolanský, teď už i Šteffel. Otázku Singletaryho si položíme s trenérem Tondou Pištěckým. Potřebujeme spíš klasickou rozehrávku, to on není. Nechám to na kouči. On má první slovo při výběru hráčů, na mně jsou peníze.

A co pivot a mazák Votroubek?

Prohlásil, že ukončí kariéru. Ale nechci to úplně uzavírat, sedneme si. Ukázal, že ještě nepatří do starého železa. Měl klukům co dát. Na hřišti i v šatně. Pokud ale skončí, přivedeme kvalitní pětku.

Jaký byl letošní tým?

Absolutně nejlepší ohledně týmového spiritu, co jsem v Ústí. Kluci si sedli lidsky. Byli k sobě féroví, což se přeneslo na hřiště.

Kouč Pištěcký sklízel chválu za taktickou připravenost. Zůstává?

Ano. Učí se za pochodu, udělal obrovské pokroky. Tahle sezona mu dala strašně moc, negativně i pozitivně. Jeli jsme autem do Ústí z Ostravy, kde jsme promarnili 22bodový náskok, a lidi nevidí, co prožíval. Všechno ho posouvá dopředu. Má smlouvu a ještě hodně ukáže.

Zvýší majitel rozpočet?

Hlavně díky panu Bínovi jsme tam, kde jsme. A jak je Sluneta vnímaná. Navýšení rozpočtu bych se samozřejmě nebránil, ale nechám to na něm. On ví, co dělá. Je srdcař.

Jaké je hodnocení sezony?

Nenaplnili jsme cíl, tedy postup do skupiny A1, to je zklamání. Ve skupině A2 to byla horská dráha, nakonec jsme 7. místo ubojovali. Play off bylo nadstandardní, někteří kluci hráli za hranicí svých možností. Sezona letos byla specifická. Nemůžu říct, že by se nepovedla.

Strhující obraty ve čtvrtfinále s Pardubicemi bavily fanoušky.

Jsem rád, že Sluneta byla součástí reklamy na český basketbal. Co víc si divák může přát, než že jde série do 7. zápasu. Měla vysoký level jak sportovní, tak i společenský, byla atraktivní. Troufám si říct, že na určitou dobu jsme pobláznili Ústí basketem. Třikrát jsme vyprodali Slunetu, lidi byli v transu.

Jak to na vás působilo?

Není lepší pocit manažera, než když se díváte do očí fanoušků, kteří jsou v euforii a ženou tým. Šestým rokem jsem na pozici generálního manažera a nikdy jsem nic takového nezažil. Zastavila mě paní na pumpě s malým klukem a říkala, že nám bude držet palce, ať Pardubice vyřadíme. Přitom jsem ji v životě neviděl. To zahřeje na srdci.

Favorita jste vyřadit mohli, že?

Na kdyby se nehraje, ale máme to v hlavě. Jednou jsme prohráli o bod, jednou o dva. Postoupil šťastnější. Z půlky jsem hrdý, z půlky smutný.