Trutnovské basketbalistky povede jako hlavní trenér Martišek

„Za dvouletým působením v pozici hlavního trenéra se budu ohlížet jen v dobrém. V prvním roce jsme přežili klinickou smrt a vybojovali skvělé sedmé místo a dokonce čtvrtou příčku v národním poháru. Následně se potvrdilo, že druhá sezona bývá nejtěžší, ale i tu jsme nakonec zvládli se ctí,“ uvedl pro klubový web teď už bývalý trenér Kapitulčin.

Pětatřicetiletý Martišek se bude dále snažit stavět na mladých odchovankyních trutnovského oddílu.

„Jmenování hlavním trenérem je pro mě velkou výzvou, na kterou se však těším. Prostředí ŽBL mi není úplně cizí, jelikož jsem poslední dva roky strávil v roli asistenta a za toto období jsem získal určitý přehled o soutěži, hráčkách i ostatních týmech,“ řekl nový šéf lavičky.

Zkušenosti z nejvyšších soutěží mu nechybí, vždyť na rodném Slovensku postupně asistoval ve Slovanu Bratislava čtyřem různým trenérům a prošel i stáží na kanadské Ryerson University.

Nový trenér je rád, že v týmu budou pokračovat opory z minulých let: „Těší mě, že se nám podařilo udržet Kateřinu Kozumplíkovou a Annu Rylichovou. Od počátku mého působení v Trutnově patřily k nejpoctivějším hráčkám v rámci tréninkového procesu a svůj progres dokázaly potvrdit i na hřišti. Zejména letos v důležitých zápasech skupiny play out patřily jednoznačně mezi naše opory.“

Nový trenér, který poslední dva roky působil jako asistent A týmu a hlavní trenér juniorek, bude herní systém Lokomotivy tvořit podle složení kádru v nové sezoně.

„Na sestavě pro příští sezonu intenzivně pracujeme již několik měsíců. Mám jisté představy a věřím, že se nám podaří ve spolupráci s Petrem Kapitulčinem najít hráčky, které by typologicky do této koncepce zapadly,“ říká Martišek.

Pro jeho tým by splněným cílem určitě bylo dosažení play off, protože to vypadá, že se v Trutnově bude znovu sázet na mladou krev.

Martišek by i při nové funkci měl dále vést extraligové juniorky. Nejlepší z nich by měly přejít do kategorie žen a vyzkoušet si nejvyšší soutěž.