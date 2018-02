Pár tréninků a rovnou do boje o MS. Chemie se rodí těžce, uznává Balvín

„Tentokrát je to ještě horší než v listopadu, protože času a tréninků bude ještě méně. Mezi zápasy v Bulharsku a na Islandu nebude kvůli přesunu dokonce ani jeden,“ upozornil Ginzburg na omezený čas na přípravu.

I kvůli tomu nominoval prakticky stejný kádr jako v listopadu. Pouze se po zranění vrací dlouholetý reprezentant Lukáš Palyza a jediným nováčkem je Václav Bujnoch z Opavy.

„Už se trochu známe, což je dobře, ale v součtu s tím minulým oknem máme na přípravu jen týden a půl a to je složité dopilovat chemii v týmu a zvyknout si na styl hry každého spoluhráče,“ připouští pivot Ondřej Balvín.

Češi využívají na přípravu i známé prostředí nymburského sportovního centra s tím, že hráči bydlí v hotelu v nedalekých Poděbradech. Odtud ve čtvrtek zamíří do Bulharska, kde je čeká v pátek od 17:00 další zápas kvalifikace.

A v neděli pak rovněž od 17:00 duel na Islandu. Pokud by tyto duely zvládli, výrazně by se jim pootevřely dveře na světový šampionát, kde bylo naposledy Československo v roce 1982.

„Je to pořád dlouhá cesta. Když se v listopadu vyhrálo ve Finsku, které má být nejtěžším soupeřem, tak už všichni myslí, že vyhrajeme skupinu bez porážky. Ale je třeba nic nepodcenit. Myšlenka na mistrovství světa je samozřejmě obrovská motivace. Všichni po tom toužíme. Ale teď je důležité dát mistrovství světa bokem a soustředit se jen na to, že jedeme do Bulharska,“ upozornil Lukáš Palyza.

Václav Bujnoch na tréninku s českou reprezentací.

Trenéra Ginzburga ještě před odjezdem čeká zúžení nominace, jelikož má k dispozici 14 hráčů. Dá se očekávat, že dá přednost kádru z listopadu a doma nechá mladé Ondřeje Sehnala a Bujnocha. Oba však podle něj mají velký talent, chce s nimi pracovat a o nominaci se perou.

„Třeba Bujnoch je velice talentovaný. Nejsem si jistý, jestli si je sám vědom míry svého talentu. Pokud ano, tak by měl na hřišti spát. Federace má plán, jak těmto talentovaným hráčům pomoct a po tomto kvalifikačním okně s tím začneme. Václav má potenciál a karty, se kterými teď může hrát,“ dodal Ginzburg.