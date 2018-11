Ústí bude jiné kafe než Kolín, tuší kouč basketbalistů Svitav

stí nad Labem se v novém soutěžním ročníku Kooperativa NBL zatím trochu hledá, dosud má poněkud nepřesvědčivou bilanci - dvě vítězství, pět porážek a je desáté. V předchozím kole nicméně ve středu zdolalo nováčka z Hradce Králové desetibodovým rozdílem 77:67.

„I přes jeho pomalý start do sezony nás čeká soupeř, který má vybalancovanou soupisku. Zkušenosti v podobě Pavla Houšky, Ládi Pecky a Michala Šotnara v kombinaci se zahraničními akvizicemi budí respekt,“ upozorňuje kouč Růžička. „My jsme však doma a musíme ukázat progres na obranné polovině, hrát náš basketbal. Jedině dobrý přístup v obraně, na doskoku a v přechodové fázi povede k vítězství,“ míní.

Svitavský křídelník Matěj Svoboda doufá, že si jeho mužstvo do zápasu přenese to dobré z duelu s Kolínem. „Byl to kvalitní týmový výkon. Když omezíme zbytečné ztráty a budeme hrát agresivně dopředu, věřím, že zvítězíme,“ říká.