O první výhru v A1. Svitavy zbrojí na derby s Pardubicemi

Domácí výhodu mají Svitavy, které stejně jako Pardubice tahaly v minulém zápase za „kratší konec“.

Svitavští Tuři sice do poslední chvíle hráli v Nymburce naprosto vyrovnanou partii, nakonec však prohráli 69:73. Těsná porážka ovšem svitavské sebevědomí nijak nepoznamenala. Podle jejich pivota Garreta Kerra je tomu dokonce naopak.

„Velmi dobrý výkon z tohoto zápasu by nám mohl dát do dnešního derby energii. Pardubice však mají velmi silnou soupisku. Z každé pozice mohou ohrozit koš,“ upozorňuje. Rozhodovat podle něj budou rychlé protiútoky a doskoky.

„Na derby se těším, vždy má skvělou atmosféru. Pokusíme se připsat si první vítězství ve skupině A1,“ plánuje si svitavský Kerr.

Kouč pardubického týmu Tomáš Bartošek, jehož svěřenci se zase představili v Opavě (porážka 73:87), soudí, že klíčovou roli v derby může sehrát hned jeho úvod.

„Ten podle mě udá ráz celému duelu. Nesmíme začít vlažně - do utkání je potřeba vstoupit aktivně, agresivně, chytit dobrý rytmus,“ říká.

Pardubice hrají o dobré postavení v play off a podle Bartoška si to všichni musí uvědomit. „Máme natolik zkušené hráče, že každý z nich musí vědět, co se v Opavě stalo a jak důležitý zápas je před námi,“ zdůrazňuje.

Na co si jeho tým ve Svitavách musí dát největší pozor? „Z důležitých herních faktorů bych asi zmínil přechodovou fázi, tedy zastavení rychlého protiútoku domácích. Dále bych jmenoval eliminaci útočného doskoku hráčů, zejména Kerra, který je v této činnosti velmi aktivní a umí z podobných situací dobře těžit,“ uvědomuje si Bartošek.