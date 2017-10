Basketbalisté Svitav nechtějí v Opavě protahovat sérii proher

„V Opavě nás, již tradičně v bouřlivé atmosféře, čeká soupeř, hrající výborně zejména na útočné polovině,“ předeslal svitavský asistent Lukáš Pivoda.

„Budeme si muset dávat pozor hlavně na přechodovou fázi do útoku a také na střelbu zpoza trojkového oblouku, kterou mají Slezané na své palubovce více než nadprůměrnou. My však nechceme prodlužovat naši sérii dvou porážek a v Opavě uděláme všechno pro to, abychom byli úspěšní,“ pokračoval Pivoda.

Tuři mají za sebou bitvy s oběma finalisty předchozího ročníku nejvyšší soutěže. Nejprve podlehli v Děčíně těsně 81:83, poté před vlastními diváky nestačili na mistrovský Nymburk (80:90). Ani s ním ovšem herně nepropadli.

S Opavou už se Svitavští letos na podzim jednou pod koši střetli, v generálce na ligu je přehrála vysoko 81:62. „V přípravě jsme Svitavy porazili dost výrazně, ale ve středu to bude jiný zápas,“ uvedl pro web Opavy její křídelník Filip Zbránek. „Soupeř je silný, což dokázal v sobotu proti Nymburku. Pokud však předvedeme to co v Ostravě ve druhé půli, nemusíme se obávat o výsledek,“ věřil.