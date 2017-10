Proti mistrovi basketbalisté Svitav pykali za „blackout“ ve druhé čtvrtině

V první desetiminutovce svitavští basketbalisté s mnohonásobným českým mistrem remizovali. Na začátku druhé o čtyři body vedli... a po soupeřově sérii 21:0 najednou prohrávali o osmnáct. Ani následný statečný vzdor favoritovi a snaha dorovnat krok nestačily; výpadek v této části klání byl pro finální výsledek určující.

„Přišla taková minišňůra špatných rozhodnutí na útočné i obranné polovině a Nymburk se dostal do plusu,“ mrzelo trenéra Svitav Lubomíra Růžičku.

„Náš výkon ve druhé čtvrtině nebyl konzistentní, udělali jsme hodně ztrát. Pak už to bylo těžké dotahovat. V útoku jsme taky nedali pár lehkých střel, což rozhodlo,“ soudil svitavský pivot Šimon Puršl.

Do přestávky Tuři ještě zmenšili náskok Nymburka na jedenáct a v dalším průběhu na osm bodů, ale blíž už to proti zkušeně si počínajícím Středočechům nešlo. „Hráli jsme v několika vlnách, horších i lepších, a ty si proti Nymburku nemůžeme dovolit,“ shrnul kouč Růžička.

Jeho kolega od reprezentace, izraelský trenér Nymburka Ronen Ginzburg, nicméně domácím vysekl poklonu.

„Byl bych radši, kdybych tohle nikdy nemusel říci, ale hráli jsme proti jednomu z nejlepších týmů v lize. S novými hráči a trenérem se proti nám Svitavy místy prezentovaly stylem podobným našemu a to z nich dělalo ještě nebezpečnějšího soka,“ prohlásil Ginzburg. „Myslím, že dost týmů by tady prohrálo.“

Tuři se podle něho v zápase vůbec nenechali zlomit. „Po první periodě jsme utkání kontrolovali, vedli dvojciferným počtem bodů. Ale pak jsme natropili nějaké chyby a dovolili jim vrátit se do zápasu. Nevzdávali se. I když to pak bylo o osm nebo deset bodů, byl to těsný zápas,“ uvedl Ginzburg. A dodal: „Pokud jde o nás, je teprve začátek sezony, takže samozřejmě máme hodně na čem pracovat.“

Trenér Růžička neopomněl ocenit podporu diváků v hale. „Myslím, že to pro ně byl velmi koukatelný zápas. Fanouškům bych chtěl poděkovat za atmosféru, protože byla moc příjemná. Po pěti měsících jsme Na Střelnici viděli opravdu pěkný zápas proti kvalitnímu týmu,“ řekl.

Na svitavské straně v něm nejvíc v něm vynikli Kerr (double-double za 18 bodů a 11 doskoků) a Slezák (17 bodů), na nymburské Diggs (18 bodů, 9 doskoků) a Benda (14 bodů).