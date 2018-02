Jakákoliv medaile pro nás bude úspěch, říká svitavský pivot Jelínek

Jeho tým totiž hned na úvod v sobotním druhém semifinále vyzve od 18 hodin právě fenomenální Nymburk, který dlouhodobě vládne tuzemské basketbalové scéně.

Fakta Final Four Českého poháru v basketbalu Kdy: 17.-18. února Kde: hala Na Střelnici, Svitavy Program

Sobotní semifinále:

Děčín - Pardubice 15.00

Nymburk - Svitavy 18.00

Nedělní zápasy o medaile:

Souboj o třetí místo 14.00

Finále 17.30



„S ostatními soupeři by se nám začínalo lépe. Tohle je pro nás nejtěžší možný vstup do turnaje,“ povzdechne si Jelínek.

I tak Svitavy před premiérovým představením na turnaji zbraně neskládají. „První zápas základní části proti Středočechům byl hodně vyrovnaný (prohra 80:90) a ukázal, čeho jsme schopni. Budeme ovšem muset podat nadstandardní výkon,“ tuší Jelínek.

Tuři zažívají celkem povedenou sezonu. Už před časem si dokázali zajistit vytoužený postup do skupiny A1 a závěr základní části včetně Final Four mohli odehrát v pohodě.

„Je to příjemné, ale na nějaké usínání na vavřínech není čas. Zápasy jdou rychle za sebou a navíc to není konečná. Sezona ještě pokračuje další částí a my chceme dosavadní výsledek vylepšit,“ vyhlašuje Jelínek.

Se současným postavením Svitav sice může být spokojený, ale i tak j sou jeho celkové dojmy ze základní části poněkud rozporuplné.

„Bohužel. Musím říct, že pokud si to rozdělíme na domácí a venkovní zápasy, jsme úplně úplně jiný tým,“ uvědomuje si 30letý pivot.

Zatímco doma Svitavy vládnou, venku se jim vůbec nedaří. „U nás jsme letos prohráli pouze dvakrát (s Nymburkem a s Kolínem) a na palubovkách soupeřů je tomu skoro přesně naopak. Máme jen tři výhry, navíc se nám nepodařilo porazit ani poslední Jindřichův Hradec,“ hodnotí Jiří Jelínek.

Aktuální svitavské rozpoložení pěkně dokresluje poslední představení v základní části na hřišti USK Praha. Tuři s postupem v kapse očekávali vítězství, místo toho ovšem museli přijmout prohru 94:101. „Utkání se nám vůbec nepovedlo. Museli jsme půl zápasu dotahovat, a to se nehraje dobře,“ lituje Jelínek.

Že by však prohra měla nějak výrazně promluvit do sebevědomí hráčů, svitavský pivot odmítá. „Spíš naopak. Utkání nám ukázalo, že zdaleka není nic hotové a že ještě máme co zlepšovat. Probereme si to u videa, poučíme se z chyb a věřím, že si z té porážky do dalších duelů vezmeme jen to pozitivní,“ říká.

Předvést tato slova v praxi budou Tuři bezesporu chtít hned o víkendu, navíc před domácími diváky. Strašák Nymburk je nicméně ve vzduchu.

„Bude to vážně velice obtížné. Musíme eliminovat veškeré nebezpečné stránky soupeře,“ připomíná Jelínek, jenž s týmem logicky pomýšlí na co nejlepší umístění.

„Ať už ten zápas dopadne, jak chce, jakákoliv medaile z Final Four pro nás bude úspěchem,“ nezastírá Jelínek.

„Nymburk je jednoznačným favoritem. Svitavy sice mohou využít domácího prostředí a bouřlivé kulisy, ale žádné výrazné překvapení neočekávám,“ připojuje své odhady pardubický pivot Radek Nečas.