Záchrana, to je jasný cíl basketbalistek Strakonic

Basket Ženský basketbal - ilustrační foto. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

dnes 10:58

Nekladou si velké cíle. Nemluví o bojích v play off. Jsou realisté. Vědí, že to hlavní je udržet nejvyšší soutěž žen. Přes to všechno cítí, že jsou silnější než v minulé sezoně. A chtějí to potvrdit. Basketbalistky Strakonic vstoupily ve středu do nového ročníku ženské basketbalové ligy. V hale KP Brno prohrály 49:85.