Ústí chce do šestky. Shání stěžejního Američana, propustilo Lockeho

„Chci klukům poděkovat za energii, kterou do zápasu dali, protože v přípravných utkáních taková nebyla. Pokud budeme pokračovat jako proti Pardubicím, máme na čem stavět,“ míní.

Loňské strhující čtvrtfinále právě s Pardubicemi má nastartovat úspěšnou etapu Slunety. „Vedení klubu chce, abychom hráli 6. místo. “

Prvních šest celků má jisté čtvrtfinále play off, další čtyři musí do předkola. „Náš cíl v šatně je dostat se z co nejlepší pozice do nadstavby A1, což je tuhle sezonu osm týmů. Ale až první kola nám napovědí, jak na tom ostatní týmy jsou. Změn byla spousta, snad kromě Opavy nikde nezůstal kámen na kameni," vnímá ústecký trenér.

I Sluneta se obměnila, sehnala dva nové Američany a ještě po jednom pátrá. Kayel Locke totiž neměl požadovanou kvalitu. „Což je pro nás nešťastné. Měl být naším stěžejním hráčem na pozici vysokého křídla a byl mnou vybrán, ale bohužel se neosvědčil. Propustili jsme ho ve zkušebním období,“ řekl Pištěcký. „Nebyli jsme schopní reagovat rychle, abychom přivedli náhradu. Navíc až někoho seženeme, neznamená to, že se okamžitě začlení do týmu. Bude to nějaký čas trvat. Ale beru to sportovně, stejně jako se v jiných týmech mohly posily v přípravě zranit, nám teď chybí hráč na tuhle pozici.“

Vladimír Hejl, marketingový manažer klubu, informoval: „Na náhradě za Lockeho vedení usilovně pracuje a jednání se blíží ke konci.“

Zato pod košem už Sluneta zesílila díky návratu pivota Pavla Houšky z Děčína. Hned se blýskl 21 body a osmi doskoky. „Podal kvalitní výkon a ukázal, že by měl být tahounem. Ale není to jen o bodech. Je jasné, že to bude mít čím dál těžší, že se na něj soupeři budou víc a víc soustředit.“

Vysoké procento pardubické střelby v úvodu zápasu, které Pištěcký označil až za šílené, předznamenalo ústeckou porážku. „A pak taky zranění Filipa Šmída,“ litoval Pištěcký. Výsledek je naprosto reálný, ale klukům nemůžu vyčíst nasazení ani bojovnost. Nicméně na straně Pardubic byla kvalita a fyzická převaha.“

V neděli Sluneta nastoupí na půdě USK Praha a příští středu vstoupí do Alpsko-jadranského poháru doma proti slovinskému Senčuru.